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طريقة مبتكرة لتنفيذ الركنية في ألمانيا

الطريقة الجديدة بحاجة إلى تعديلات بسيطة لتكون أكثر جدوى وتشكل تهديدا أكبر على الفرق المنافسة

مباراة سابقة في الدوري الألماني (رويترز)
مباراة سابقة في الدوري الألماني (رويترز)
9/2/2021

أثار تنفيذ ركلة ركنية بطريقة غريبة جدلا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تحرك كل لاعبي فريق كارلشروهر على خط واحد باتجاه مرمى خصمه يان ريغينسبورغ في مباراتهم الأحد، بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وتداول نشطاء مقطع فيديو وصورا للقطة التي أثارت الجدل، عندما وقف معظم لاعبي كارلشروهر بجانب بعضهم بعضا على خط منطقة الجزاء ليركضوا مرة واحدة مع تنفيذ الركلة الركنية إلى داخل منطقة جزاء الفريق المنافس من أجل إرباك دفاعه.

ولم تنجح الخطة لأن اللقطة انتهت بابتعاد الكرة إلى خارج الملعب، ولكن ذلك لم يمنع الاختلاف بين المغردين حول تطبيق مثل هذه الفكرة في كرة القدم.

ورأى البعض أنها فكرة جديدة ومجنونة يمكن أن تنفذها لاحقا الأندية الكبرى إذا أثبتت نجاحها، في حين اعتبرها آخرون فكرة "حمقاء" ولا يوجد منها جدوى.

وقال مغرد متفائل بفكرة التنفيذ الغريبة، "أعتقد بصدق أن هذا سيكون الابتكار الكبير المقبل في كرة القدم"، بينما علق آخر على اللقطة "يا لها من ركلة ركنية غبية. إذا فعلوا هذا على الجانب الآخر، فقد ينجح، لكن تظل هذه فكرة حمقاء".

وتوقع أحد المغردين أن تنجح الفكرة، إذا قام المهاجمون بالانطلاق من الاتجاه المعاكس للكرة، لأن ذلك سيشتت انتباه المدافعين بين مراقبة الكرة القادمة من جهة أو مراقبة المهاجمين القادمين من الجهة الأخرى.

المصدر : وكالة سند

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