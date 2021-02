أثار تنفيذ ركلة ركنية بطريقة غريبة جدلا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تحرك كل لاعبي فريق كارلشروهر على خط واحد باتجاه مرمى خصمه يان ريغينسبورغ في مباراتهم الأحد، بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وتداول نشطاء مقطع فيديو وصورا للقطة التي أثارت الجدل، عندما وقف معظم لاعبي كارلشروهر بجانب بعضهم بعضا على خط منطقة الجزاء ليركضوا مرة واحدة مع تنفيذ الركلة الركنية إلى داخل منطقة جزاء الفريق المنافس من أجل إرباك دفاعه.

ولم تنجح الخطة لأن اللقطة انتهت بابتعاد الكرة إلى خارج الملعب، ولكن ذلك لم يمنع الاختلاف بين المغردين حول تطبيق مثل هذه الفكرة في كرة القدم.

Esto ha pasado hoy en el partido de la 2.Bundesliga entre Karlsruhe SC 🐗 y Jahn Regensburg 🔴⚪️ ¿Dónde habrá aprendido estas jugadas preparadas del entrenador local, Christian Eichner? 🤔https://t.co/NhXQo41H87 — Mi Bundesliga (@mibundesliga) February 7, 2021

ورأى البعض أنها فكرة جديدة ومجنونة يمكن أن تنفذها لاحقا الأندية الكبرى إذا أثبتت نجاحها، في حين اعتبرها آخرون فكرة "حمقاء" ولا يوجد منها جدوى.

وقال مغرد متفائل بفكرة التنفيذ الغريبة، "أعتقد بصدق أن هذا سيكون الابتكار الكبير المقبل في كرة القدم"، بينما علق آخر على اللقطة "يا لها من ركلة ركنية غبية. إذا فعلوا هذا على الجانب الآخر، فقد ينجح، لكن تظل هذه فكرة حمقاء".

وتوقع أحد المغردين أن تنجح الفكرة، إذا قام المهاجمون بالانطلاق من الاتجاه المعاكس للكرة، لأن ذلك سيشتت انتباه المدافعين بين مراقبة الكرة القادمة من جهة أو مراقبة المهاجمين القادمين من الجهة الأخرى.

I honestly think this will be the next big “innovation” in football.

Common quirky routines from set pieces could become a big factor in the game if someone could hit the jackpot with them. https://t.co/op7u1A8cW3 — Jacob Joseph (@jacobfjoseph1) February 7, 2021

What an idiotic corner. If they did this on the other side it might work…but this was bound to remain an idiotic idea 😂🤷‍♂️ https://t.co/VGTq9aKvjg — Yaiderenko (@yaiderenko) February 8, 2021

New routine for pro clubs then https://t.co/hDSvcRoajC — NiallMcdonald_ (@NiallMcDonald_) February 8, 2021

Do this from the other side, attackers can watch the flight of the ball while defenders have to make a decision to mark a man or watch the ball. Or just take a normal corner… https://t.co/Vi040diG6p — Frenchie (@jfrenchie98) February 8, 2021