برشلونة مع كومان.. عندما تتقزم أماني العملاق الكتالوني للفوز بكأس الملك

إذا فاز فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في الموسم الحالي فسيكون ذلك قد تحقق بصعوبة بالغة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور الـ32 من المسابقة بالفوز على كورنيلا (أحد أندية الدرجة الثالثة) بعد شوطين إضافيين، كما قلب تأخره إلى فوز في مواجهة رايو فاليكانو بثمن نهائي البطولة.

وفي دور الثمانية من المسابقة وجد برشلونة نفسه خاسرا بهدفين حتى الدقيقة الـ88 أمام غرناطة، ليسجل هدفين أعادا الفريق إلى الواجهة ليخوض بعد ذلك شوطين إضافيين وينتهي اللقاء لصالحه بنتيجة 5-3.

وإذا لم تكن تلك المباريات الثلاث الصعبة كافية لمشوار برشلونة في بطولة الكأس فإن قرعة الدور قبل النهائي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وضعت الفريق في مواجهة صعبة مع إشبيلية أحد المرشحين للفوز باللقب، حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب "سانشيز بيزخوان" غدا الأربعاء.

وبات من المؤكد -حسب الطريقة التي اختار بها المدير الفني للفريق رونالد كومان تشكيلته لمواجهة ريال بيتيس أول أمس الأحد- أن الفريق ينظر بجدية لبطولة الكأس.

وكان كومان قد وضع الثلاثي المتألق في الفترة الأخيرة الإسباني بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ والأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء أمام بيتيس.

ولم تسفر خطة كومان عن شيء، حيث تقدم بيتيس بهدف، واحتاج برشلونة إلى ميسي ليشارك ويسجل هدفا ويساهم في صناعة الآخر ليفوز الفريق الكتالوني 3-2.

وقال كومان -في تصريحات عقب مواجهة بيتيس- إن "الكأس هي أقصر الطرق للفوز بالبطولات بالنسبة لنا، لكن إشبيلية فريق جيد للغاية، وأنا أسعى لحماية اللاعبين من الإصابة".

ولم تنجح هذه الخطة، وتعرض مدافع برشلونة رونالد أراوخو للإصابة ولن يكون موجودا في مواجهة الفريق الأندلسي غدا الأربعاء، وانضم إلى أراوخو في قائمة المصابين كل من الأميركي سيرجينيو ديست والدانماركي مارتن براثويت والبوسني ميراليم بيانيتش.

ويمر فريق المدرب جولين لوبيتيجي بمرحلة جيدة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات متتالية في كل البطولات، لكنه سيواصل طريقه في البطولة بدون لاعبه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي سجل هدف الفوز على ألميريا مساهما في وصول الفريق إلى نصف نهائي الكأس.

وتعرض أوكامبوس لالتواء في الكاحل عقب تدخل قوي من ديجيني مدافع خيتافي الذي حصل على البطاقة الحمراء يوم السبت الماضي، ومن المتوقع أن يغيب أوكامبوس لمدة 6 أسابيع.

ويعد فريقا إشبيلية وبرشلونة الفريقين الوحيدين في إسبانيا اللذين لديهما إمكانية تحقيق الثلاثية هذا الموسم رغم صعوبة المهمة في بطولة الدوري مع سيطرة المتصدر أتلتيكو مدريد وابتعاده بفارق 8 نقاط في الصدارة، مع وجود مباراة مؤجلة له.

ويعلم كلا الفريقين أن الفوز بالكأس يعد أسهل الخيارات المطروحة في البطولات الثلاث، وسيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من مواجهة أتلتيك بلباو وليفانتي في المباراة النهائية للمسابقة.