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بالفيديو.. رغم تألق سواريز وانفراده بصدارة الهدافين.. سيلتا فيغو يقطع سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد

سواريز سجل هدفين لكنه لم يستطع إنقاذ أتلتيكو من التعادل (غيتي)
سواريز سجل هدفين لكنه لم يستطع إنقاذ أتلتيكو من التعادل (غيتي)
8/2/2021-|آخر تحديث: 9/2/202102:02 AM (مكة المكرمة)

فرض فريق سيلتا فيغو التعادل 2-2 على مضيفه أتلتيكو مدريد متصدر الليغا مساء الاثنين في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم تألق مهاجم أتلتيكو لويس سواريز وتسجيله هدفين ابتعد بهما في صدارة الهدافين.

وأوقف سيلتا فيغو سلسلة من الانتصارات المتتالية لأتلتيكو استمرت على مدار 8 مباريات، منذ هزيمته الوحيدة أمام ريال مدريد.

وتقدم سانتي مينا بهدف لسيلتا فيغو في الدقيقة 13 لكن النجم الأوروغوياني المتألق لويس سواريز رد بهدفين لأتلتيكو في الدقيقتين 45 و50.

ورفع سواريز رصيده إلى 16 هدفا ليغرد وحيدا على قمة الهدافين في الليغا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه ليونيل ميسي ويوسف النصيري.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف فاكوندو فيريرا هدف التعادل القاتل لسيلتا فيغو.

 

ورفع أتلتيكو رصيده منفردا بالصدارة إلى 51 نقطة من 20 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة وريال مدريد، اللذان خاضا 21 مباراة.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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