بالفيديو.. رغم تألق سواريز وانفراده بصدارة الهدافين.. سيلتا فيغو يقطع سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد

قال الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، إنه لم يتلق أي تفسير لقرار برشلونة السماح برحيله في سبتمبر/أيلول الماضي.
فرض فريق سيلتا فيغو التعادل 2-2 على مضيفه أتلتيكو مدريد متصدر الليغا مساء الاثنين في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم تألق مهاجم أتلتيكو لويس سواريز وتسجيله هدفين ابتعد بهما في صدارة الهدافين.
وأوقف سيلتا فيغو سلسلة من الانتصارات المتتالية لأتلتيكو استمرت على مدار 8 مباريات، منذ هزيمته الوحيدة أمام ريال مدريد.
وتقدم سانتي مينا بهدف لسيلتا فيغو في الدقيقة 13 لكن النجم الأوروغوياني المتألق لويس سواريز رد بهدفين لأتلتيكو في الدقيقتين 45 و50.
ملخص تعادل "أتلتيكو مدريد" و "سيلتافيغو" 📺⚽#AtletiCelta 2-2 pic.twitter.com/cEUCGfyP5L
— LaLiga (@LaLigaArab) February 8, 2021
ورفع سواريز رصيده إلى 16 هدفا ليغرد وحيدا على قمة الهدافين في الليغا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه ليونيل ميسي ويوسف النصيري.
1⃣6⃣⚽ @LuisSuarez9⚽1⃣6⃣#LaLigaSantander pic.twitter.com/x3iNjsXtgY
— LaLiga (@LaLigaArab) February 8, 2021
وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف فاكوندو فيريرا هدف التعادل القاتل لسيلتا فيغو.
الهداف القناص 🔝🔝#AtletiCelta#LaLigaFanCam#LaLigaSantander pic.twitter.com/JtEzDM8b4l
— LaLiga (@LaLigaArab) February 8, 2021
ورفع أتلتيكو رصيده منفردا بالصدارة إلى 51 نقطة من 20 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة وريال مدريد، اللذان خاضا 21 مباراة.
8 نقاط كفارق بين المتصدر @AtletiArab و أقرب المطاردين 🔝🔝🔝#LaLigaSantander pic.twitter.com/c9OzpNxunx
— LaLiga (@LaLigaArab) February 8, 2021
ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.