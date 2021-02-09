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الفيفا يعاقب الشحات وكهربا بعد مصافحتهما أبو تريكة

أبو تريكة جلس إلى جانب جماهير الأهلي في المدرجات لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ (الأناضول)
أبو تريكة جلس إلى جانب جماهير الأهلي في المدرجات لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ (الأناضول)
9/2/2021

تلقت بعثة النادي الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي المقررة بعد غد الخميس.

وجاء قرار الفيفا بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، وخرقهما للقواعد الطبية التي فرضها المنظمون على المشاركين، والتي تمنعهم من الاحتكاك بأي شخص من الخارج تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشحات وكهربا وهما يصافحان النجم السابق للنادي الأهلي محمد أبو تريكة الذي كان مع جماهير النادي المصري في ملعب أحمد بن علي أمس الاثنين.

وعبر أبو تريكة عن أسفه لهذا الحادث، ونشر تغريدة تمنى فيها التوفيق للفريق في مباراته المقبلة.

وخسر الأهلي مباراته أمس أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأٍس العالم للأندية، ليتأهل الفريق الألماني لمواجهة فريق تيغريس أونال المكسيكي في النهائي، بينما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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