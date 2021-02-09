تلقت بعثة النادي الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي المقررة بعد غد الخميس.

وجاء قرار الفيفا بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، وخرقهما للقواعد الطبية التي فرضها المنظمون على المشاركين، والتي تمنعهم من الاحتكاك بأي شخص من الخارج تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.

ابو تريكة يحيي كهربا وحسين الشحات pic.twitter.com/nHnNoVuNZJ — Arab Memes (@arab_memess) February 8, 2021

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشحات وكهربا وهما يصافحان النجم السابق للنادي الأهلي محمد أبو تريكة الذي كان مع جماهير النادي المصري في ملعب أحمد بن علي أمس الاثنين.

وعبر أبو تريكة عن أسفه لهذا الحادث، ونشر تغريدة تمنى فيها التوفيق للفريق في مباراته المقبلة.

@MKahraba @husseinelshahat انا اسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 9, 2021

وخسر الأهلي مباراته أمس أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأٍس العالم للأندية، ليتأهل الفريق الألماني لمواجهة فريق تيغريس أونال المكسيكي في النهائي، بينما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع.