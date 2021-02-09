الفرنسي جينياك.. حامل آمال تيغريس المكسيكي للتتويج بمونديال الأندية

أحد أبرز عناصر فريق تيغريس المكسيكي وأشهرهم على الإطلاق، إنه الفرنسي أندريه بيير جينياك الذي قاد فريقه إلى نهائي مونديال الأندية ومواجهة بايرن ميونخ على اللقب الغالي بعد غد الخميس.

جينياك (35 عاما) لعب معظم مسيرته في فرق فرنسية، وأهم محطات مسيرته كانت 5 سنوات مع مرسيليا الذي فاز معه بلقبين في كأس فرنسا. ووسط حديث عن تلقيه عروضا من فرق أوروبية، قرر جينياك عام 2015 ترك الكرة الأوروبية والالتحاق بالفريق المكسيكي ليتحول معه إلى أسطورة في الفريق ومحبوب جماهيره.

ومنذ قدوم المهاجم الهداف إلى الفريق، فتح معه صفحة ممتلئة بالأهداف والألقاب، إذ سجل 147 هدفا في 246 مباراة، كما توّج معه بـ5 ألقاب بينها 3 في الدوري المكسيكي، ولقب بطولة دوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاف) الذي سمح له بالمشاركة في مونديال الأندية المقام حاليا في قطر.

ومن أبرز الأهداف التي سجلها بقميص الفريق المكسيكي:

في 22 ديسمبر/كانون الأول سجل هدف الفوز لفريقه في نهائي بطولة الكونكاف.

في مونديال الأندية الحالي سجل 3 أهداف لفريقه أمام أولسان الكوري (2) وبالميراس البرازيلي، وقاد فريقه إلى نهائي البطولة متصدّرا قائمة هدافيها.

كما رُشح -في مارس/آذار الماضي- أحد أهدافه في الدوري المكسيكي لجائزة "بوشكاش" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأجمل هدف في العام.

ويأمل جينياك استمرار تألقه في الأشهر الـ12 الأخيرة، وتحقيق المفاجأة وهزيمة البايرن، والتتويج بلقب البطولة العالمية.