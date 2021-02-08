هكذا برر كومان إبقاء ميسي على مقاعد البدلاء

برر رونالد كومان مدرب برشلونة إراحة لاعبين أساسيين -من بينهم ليونيل ميسي- خلال الانتصار 3-2 خارج الديار على ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد بقوله إنه يرغب في الحفاظ على انتعاش فريقه من أجل المواجهة القادمة ضد إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وترك المدرب الهولندي ميسي وفرينكي دي يونغ وبيدري خارج تشكيلته الأساسية، لكنه أشرك الثلاثي من أجل قلب النتيجة بعدما منح بورخا إغليسياس التقدم لبيتيس في الشوط الأول.

وعادل ميسي النتيجة بعد دقيقتين من اشتراكه، ولعب دورا في هدف برشلونة الثاني، فيما سجل فرانسيسكو ترينكاو هدف الانتصار في الدقيقة الـ87.

وأبلغ كومان الصحفيين "فوق كل شيء أجريت هذه التغييرات لأن اللاعبين يشعرون بالإرهاق.. لعبنا 11 مباراة هذا العام، من بينها 10 مباريات خارج ملعبنا، وفي المساء تأهلنا إلى نصف نهائي كأس الملك، وإشبيلية فريق جيد، ولذلك علينا حماية لاعبينا لضمان عدم التعرض لمزيد من الإصابات".

ورغم أن مكانة كأس الملك تقل كثيرا عن لقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالنسبة للمشجعين فإن كومان جعلها أولوية هذا الموسم مع تأخر فريقه بفارق كبير خلف أتلتيكو مدريد في سباق اللقب.

وقال كومان "إنه أسرع طريق للفوز بشيء، وهذا أمر مهم للغاية لنا، لكن برشلونة يجب أن يمتلك عقلية الفوز في كل مباراة وفي كل بطولة".

كما كشف المدرب الهولندي أنه اتفق مع ميسي على عدم إشراكه ضمن التشكيلة الأساسية والدفع باللاعب الأرجنتيني إذا كان الفريق في مأزق.

وقال "ناقشت مع ليو مسألة إراحته أمس، واتفقنا على إشراكه إذا كنا في حاجة إليه، اشترك وقلب المباراة رأسا على عقب وأعاد الحياة للفريق، برشلونة يكون أفضل في وجود ميسي، إنه في غاية الفعالية وأمضى العديد من السنوات، وهو يثبت أنه لاعب مهم جدا لهذا الفريق".

وجلس ميسي (33 عاما) على مقاعد البدلاء مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، وبدأ اللاعب الأرجنتيني بديلا أمام بيتيس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه شارك في بداية الشوط الثاني والنتيجة 1-1 ليقود الفريق الكتالوني للفوز 5-2.