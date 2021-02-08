مدرب بايرن ميونخ: نريد أن نحصد لقب مونديال الأندية ونغادر قطر كأبطال ومونديال 2022 سيبهرنا

أشاد هانزي فليك مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني ولاعب وسط الفريق جوشوا كيميش، بالبنية التحتية المتطورة في قطر على هامش مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتفقد الثنائي مرافق ملعب أحمد بن علي وأبدى كلاهما إعجابه به والأجواء بشكل عام واستعدادات قطر للبطولة.

وأعرب فليك عن سعادته باستعدادات قطر لتنظيم البطولة واصفا إياها باحتفالية مدهشة لكرة القدم، وقال "من الرائع خوض المنافسات على ملعب أحمد بن علي"، مشيرا إلى أن ترتيبات استضافة البطولة تمت وفق أعلى المستويات.

تعرفوا على رابع استادات #قطر٢٠٢٢ جاهزية، استاد أحمد بن علي في مدينة الريان. pic.twitter.com/xJ1UAsaT4k — Road to 2022 (@roadto2022) December 19, 2020

وأضاف فليك "لقد كان من الضروري القيام بزيارة إلى الملعب للتعرف عن قرب عليه، وأستطيع القول إن الملعب مونديالى بامتياز وهو أمر يبعث عل الراحة والاطمئنان، فقد تم تصميمه وفق أعلى المستويات. الجميع يعرف أننا في بايرن ميونخ نريد الفوز في كل مباراة نشارك بها، ونفعل المستحيل للفوز بالألقاب، نريد أن نحصد لقب هذه البطولة ونغادر قطر كأبطال."

وأوضح "مع هذه الاستعدادات وما رأيناه اليوم، يمكننا القول إن بطولة كأس العالم القادمة ستكون استثنائية وستبهرنا".

وتابع فليك أن الفريق البافاري يضع نصب عينيه خوض منافسة قوية يبذل فيها أقصى ما لديه من جهد في بطولة كأس العالم للأندية، وهو مصمم على الفوز بالبطولة للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعد تتويجه بالبطولة لأول مرة في عام 2013، وأشار إلى أن فوز بايرن ميونخ يضمن له لقبا سادسا بعد حصد 5 ألقاب في الموسم الماضي.

وأضاف "لقد شارك الكثير من اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري في البطولة عام 2013، ولفت انتباههم مدى قيمتها من حيث التنظيم الرفيع المستوى، ويشرفنا المشاركة في هذه البطولة، التي تتيح لنا التنافس مع عدد من أفضل أندية كرة القدم في القارات الست، وهو الأمر الذي يضيف لها مزيدا من القيمة".

وأشاد كيميش أيضا بالملعب والمنطقة المحيطة، وقال "الملاعب هنا حديثة وجميلة للغاية مثل تلك الموجودة في ألمانيا، وبالتأكيد اللعب على ملعب تم افتتاحه مؤخرا يجعلنا نبذل المزيد من الجهد لكي نصنع التاريخ".