رحم الله العشرين.. الجماهير ونجوم الكرة المصرية يحيون ذكرى مذبحة الدفاع الجوي

بعد أيام من الذكرى التاسعة لمذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير الأهلي المصري، أحيت جماهير كرة القدم الذكرى السادسة لمذبحة ملعب الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعا من جماهير الزمالك.

وقعت المذبحة في الثامن من فبراير/شباط 2015 قبل مباراة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بين فريقي الزمالك وإنبي، وذلك عندما حشرت جماهير الزمالك في ممر ضيق صممته الشرطة على مدخل ملعب الدفاع الجوي، وتوفي منهم 20 مشجعا نتيجة الاختناق بعد إطلاق الشرطة الغاز المدمع عليهم.

رحم الله شهداء نادي الزمالك وغفر الله لهم واسكنهم فسيح جناته ورزق اهليهم الصبر ..ذكراكم دائما فى البال pic.twitter.com/xBzO5qtDDi — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 7, 2021

وتصدرت منذ يوم أمس وسوم عدة على موقع تويتر في مصر إحياءً لذكرى ضحايا الزمالك منها "العشرين تاج الزمالك" و"رحم الله العشرين" و"شهداء الزمالك" وغيرها، شارك فيها العديد من المغردين واللاعبين، وعلى رأسهم نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، ومحمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا.

في الجنه ان شاء الله رحمه الله شهداء نادي الزمالك 🤲🏻 pic.twitter.com/KO9p0K7DkO — Trezeguet (@Trezeguet) February 8, 2021

بدوره، أحيا الزمالك ذكرى ضحاياه بقمصان خاصة تحمل رقم الضحايا الـ20، وكتب عليها "لن ننساكم"، وذلك قبل مباراته أمس الأحد أمام نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وغرّد الممثل المصري أحمد فهمي "ذكراكم في القلوب.. رحم الله شهداء نادي الزمالك.. المجد للشهداء".

ذكراكم في القلوب.. رحم الله شهداء نادي الزمالك.. المجد للشهداء 🙏🏻 pic.twitter.com/IiOv9PvS1T — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) February 7, 2021

وترحم عدد كبير من النشطاء على أرواح "الشهداء"، مستذكرين آخر الكلمات التي قالها الضحايا قبل موتهم عندما كانوا ينادون "افتح بنموت" بتعليقات مؤثرة وناقمة على من تسبب في فقدانهم أرواحهم.

رحم الله شهداء نادي الزمالك واسكنهم فسيح جناته🙏🙏 — Eslam Alshater (@eslamalshater) February 7, 2021

مضت أعوام ومازالت ذكراكم معنا ، مضت أعوام ومازلتم في قلوبنا ، بكم ولكم نحمي الكيان ، سنظل دائما ً وابدا .. لن ننساكم .#العشرين_تاج_الزمالك#هاني_العتال pic.twitter.com/OpRheheiEA — Hany Alattal | هاني العتال (@AlAttal) February 7, 2021

في ذكرى اليوم الاسوأ . عشرين شهيد راحوا في لحظة غدر . قتلوا بلا سبب . حقهم راح مرجعش . كل واحد فيهم تاج مرصع فوق جبين الزمالك ابد الدهر . هما اغلى ما في تاريخ الزمالك . ذكراهم عمرها ما تروح . حياتهم اتخطفت و هما رايحين بكل براءة يشجعوا النادي . ال20 في القلب و الذاكرة دايما . pic.twitter.com/xjqlv781iu — Hesham Abdel-Wahab (@HeshZtv) February 7, 2021

كل ذكرى ٧٤ او ٢٠ مش بتفكرك ان ف ناس اتقتلت بدم بارد بس لا بتفكرك كمان انك ممكن تكون منهم في اي وقت زي انك تتفرج ع ماتش كورة مثلا #العشرين_تاج_الزمالك — مُصطفى (@agent3m) February 8, 2021

كان آخر صوت افتح بنموت

رحم الله العشرين #العشرين_تاج_الزمالك pic.twitter.com/5844mqvs7K — عمر افندي (@omarmaro24) February 8, 2021