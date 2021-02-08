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رحم الله العشرين.. الجماهير ونجوم الكرة المصرية يحيون ذكرى مذبحة الدفاع الجوي

الذكرى السادسة لمذبحة الدفاع الجوي (مواقع التواصل)
الذكرى السادسة لمذبحة الدفاع الجوي (مواقع التواصل)
8/2/2021

بعد أيام من الذكرى التاسعة لمذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير الأهلي المصري، أحيت جماهير كرة القدم الذكرى السادسة لمذبحة ملعب الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعا من جماهير الزمالك.

وقعت المذبحة في الثامن من فبراير/شباط 2015 قبل مباراة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بين فريقي الزمالك وإنبي، وذلك عندما حشرت جماهير الزمالك في ممر ضيق صممته الشرطة على مدخل ملعب الدفاع الجوي، وتوفي منهم 20 مشجعا نتيجة الاختناق بعد إطلاق الشرطة الغاز المدمع عليهم.

وتصدرت منذ يوم أمس وسوم عدة على موقع تويتر في مصر إحياءً لذكرى ضحايا الزمالك منها "العشرين تاج الزمالك" و"رحم الله العشرين" و"شهداء الزمالك" وغيرها، شارك فيها العديد من المغردين واللاعبين، وعلى رأسهم نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، ومحمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا.

بدوره، أحيا الزمالك ذكرى ضحاياه بقمصان خاصة تحمل رقم الضحايا الـ20، وكتب عليها "لن ننساكم"، وذلك قبل مباراته أمس الأحد أمام نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وغرّد الممثل المصري أحمد فهمي "ذكراكم في القلوب.. رحم الله شهداء نادي الزمالك.. المجد للشهداء".

وترحم عدد كبير من النشطاء على أرواح "الشهداء"، مستذكرين آخر الكلمات التي قالها الضحايا قبل موتهم عندما كانوا ينادون "افتح بنموت" بتعليقات مؤثرة وناقمة على من تسبب في فقدانهم أرواحهم.

المصدر : وكالة سند

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