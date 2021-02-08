بين التفاؤل الحذر والتشاؤم المفرط.. مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ تشغل مواقع التواصل

الأهلي هو بايرن ميونخ مصر، الأهلي يمكن أن يفعلها ويحقق المفاجأة بالفوز على البايرن، الأهلي سيحظى بهزيمة مشرفة.. الأهلي يكفيه أن هزيمته ـحال وقوعهاـ ستكون أمام أقوى فرق أوروبا.

ما ذُكر هو عيّنة من التوقعات التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قبيل الموعد المرتقب في الدوحة بين بطل أوروبا وبطل أفريقيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واندلع تراشق بالمنشورات الساخرة بين جماهيري الناديين الكبيرين في مصر، وهما الأهلي والزمالك، واستعد كل فريق بأسلحته من الكوميديا الساخرة والتاريخ القريب للهجوم على النادي الأهلي أو الدفاع عنه.

من جانبهم احتفى مشجعو الأهلي بتصريحات لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش، التي وصف فيها الأهلي بـ"بايرن ميونخ مصر"، مشيرا إلى أن الفريق المصري لعب كثيرا من المباريات دون هزيمة.

وقال كيميتش، في المؤتمر الصحفي الذي سبق القمة المرتقبة الليلة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية "نحن سعداء جدا بأن أُتيحت لنا فرصة المشاركة في البطولة، وفرصة الفوز بها، لكن علينا أولا المنافسة في مباراة نصف النهائي، ونحن الأوفر حظًا فيها".

وقال لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" في تصريحات صحفية "أشعر عندما أشاهد بايرن ميونخ أنهم مثل الأهلي لأننا نلعب بطريقة مماثلة".

وبطريقة أقرب إلى الدعابة قالت الصفحة الرسمية لقناة الأهلي على لسان لاعب الأهلي السابق إسلام الشاطر "نتكلم النهارده (اليوم) عن (نقاط الضعف في بايرن ميونخ)".

إسلام الشاطر: هنتكلم النهاردة عن "نقاط الضعف في بايرن ميونخ" حتى لو بعض الناس مش قادرة تستوعب الموضوع ده 😂 — قناة الأهلي – Ahly TV (@AlAhlyTV) February 7, 2021

ورغم هذه التصريحات الوردية، فإن واقعية بعض المشجعين ظهرت في منشورات رأت أن الأهلي في اختبار صعب بالفعل، وأوقعه حظه في الطريق الأصعب في مونديال الأندية، فنادي الدحيل أولا بدلا من نادي أولسان الكوري، ثم نادي بايرن بدلا من نادي بالميراس البرازيلي.

وقال مغردون إن المقارنة بين بايرن والأهلي ظالمة للنادي المصري، وإن مطالبة لاعبي الأهلي بالفوز على البايرن "مثيرة للدهشة"، ولفتت إلى أن طريقة لعب الأهلي "المدهشة" أمام نادي الدحيل تؤكد أن موسيماني مدرّب "على قد حاله" (دون المستوى المطلوب) ومحظوظ بلعب مباريات عدة فى بطولة أفريقيا. وأوضح مغردون أن خسارة الأهلي ستكون هزيمة مشرفة أمام بطل أوروبا.

متبقاش زملكاوي كاره الخير لغيرك مع احترامي لجميع الزملكاوية بس اكتر من واحد بيقولي وروني نفسكوا قدام البايرن

معلش بس انا عايز اوضحلك حاجة الاهلي خارج التحفيل انت بتلاعب بايرن ميونخ اللي تعتبر احسن فرقة ف العالم وحتي لو خسرت اتنين تلاته اسمك خسران من احسن فرقة في العالم — Lighttt (@weirdnoor) February 7, 2021

بايرن ميونخ ٣ الاهلي زيرو……. توقعاتي — يوسف Yousef (@Qatar14415278) February 7, 2021

هنلاعب البايرن الساعة ٨ يوم ٨-٢ وحاجة ربنا يستر…#الاهلي #بايرن_ميونخ — Ahmed Radwan (@ar_cheetos) February 7, 2021

من واقع المستويات، القرعة وضعت الأهلي في الطريق الأصعب في مونديال الأندية، الدحيل أولا بدلا من أولسان، ثم بايرن بدلا من بالميراس. — Mohamed Hafez (@Hafez_1897) February 7, 2021

ومن ناحية المتفائلين بالفوز لجأ بعض المشجعين إلى التاريخ البعيد باستدعاء مباراة قديمة جرت بين الأهلي وبايرن ميونخ عام 1977، وفاز فيها الأهلي 2-1، وللمفارقة أحرز الهدف الثاني للفوز رئيس النادي الأهلي حاليًا وهداف الفريق سابقًا محمود الخطيب.

أما على صعيد الإعلاميين، فقد تباينت التوقعات حسب انتماء كل لناديه سواء الأهلي أو الزمالك، فقال الإعلامي أحمد موسى إن المعجزة يمكن أن تقع أو "يتخانق الفريقان" (يتشاجران)، أما الإعلامي أهلاوي الهوى تامر أمين فذهب إلى مدى بعيد في التفاؤل مؤكدًا ثقته التامة بهزيمة الفريق الألماني واصفًا إياه بأنه مثل فريق "بيراميدز" .

كل شيء ممكن ان شاء الله 👇الاهلي قد التحدي pic.twitter.com/0lyWOyAeES — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 7, 2021

صلوا علي النبي بنية مكسب الاهلي النهاردة علي بايرن ميونيخ

مفيش حاجة بعيدة عن ربنا 🦅♥️ — ✨عبدالله ناصر 🇪🇬♥️ (@Abdalla27490011) February 8, 2021

اللهم إني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوآ أحد أن تكرم النادي الأهلي بالفوز على بايرن ميونيخ ببطولة كأس العالم للأندية اللهم امين — عبدالفتاح العساس (@Fl7LApXwYbWA6qW) February 8, 2021

النهاردة يوم تاريخي يوم مواجهة بين بطل أوروبا (بايرن ميونيخ) Vs بطل أفريقيا (الاهلي)

الكورة مفيهاش مستحيل واحنا عندنا شخصية وروح وكبرياء يخلينا نكسب اي حد. وان شاء الله الاهلي يقدم أداء النهارده يبهر العالم كله ويشرف مصر ♥️🔥 — Shorouk Abdelhamid (@ShoroukAbdelha9) February 8, 2021

#يلا_يا_اهلي

الا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ان شاء الله و بإذن الله

النادي الاهلي يفوز على بايرن ميونيخ اليوم يا رب يا كريم — النادي الاهلي وجماهيره هم احلي حاجه في مصر (@V1Yb8iDHTdxmtqK) February 8, 2021

وبين التفاؤل والواقعية تبادل مغردون من مشجعي الناديين المصريين الكبيرين الأهلي والزمالك قذائف السخرية، واستدعى كل فريق مجموعة من الصور والفيديوهات الهزلية، في حين أبرز مشجعو الزمالك حجم القيمة السوقية لفريق النادي الأهلي البالغة 25.5 مليون يورو، مقابل القيمة السوقية لفريق بايرن ميونخ البالغة 880 مليون يورو.

وسخر مشجعون آخرون للزمالك من موقف جماهير الأهلي المتوقع بين الشوطين حينما يواجهون الحقيقة.

في المقابل، قلل مشجعو الأهلي من مواقف مشجعي الزمالك، التي تبدّت في استعدادهم لتشجيع البايرن والدعاء له بهزيمة الأهلي مع الاستعداد للشماتة بالنادي المنافس لناديهم عقب هزيمته "المؤكدة"، حسب توقعاتهم.

– القيمة السوقية لفريق الأهلي 25.5 مليون يورو " 480 مليون جنيه مصري ".

– القيمة السوقية لفريق بايرن ميونيخ 880 مليون يورو " 16.6 مليار جنيه مصري ". pic.twitter.com/88034XSHMp — ᴀʙᴏᴏᴅᴀ''⁷⁴🦅 (@abooda_74) February 7, 2021

جماهير ولاعبين الاهلي المصري بعد نهاية الشوط الاول من مباراة البايرن pic.twitter.com/hC143WgEaZ — محمد (بايرن ميونخ) (@RL9MO) February 7, 2021

ما هو ما ينفعش الاهلى بيلعب فى نصف نهائى كاس العالم للانديه وحيقابل بايرن والزبالك يتهزم مباراتين ورى بعض.

التعليمات يا ابراهيم عديم الدين: أدى للأولاد طرد سيسيه ولو ما نفعش أدى ضربة جزاء،مسؤوليتك الزبالك يطلع فايز وجمهوره يفرح.

*لما يكون عندك ابن فاشل وتبقى عايز تنجحه بالعافيه😁 — محمد الاسوانى (@mohebrahim67) February 7, 2021

أنا مش فاهمة والله فيها ايه لما الأهلي يلاعب بايرن؟😂😂ليه جمهور فريق تالت ملوش اي حاجة يدخل فالنص ويبقى مستني؟ طب بتشجع بايرن؟لا بتشجع الاهلي؟ لا طب مستني ايه انت مالك اصلاً بجد مالك😂😂 — Menna (@MennaAhmd3) February 7, 2021