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شاهد.. ميسي ينقذ برشلونة من مفاجآت بيتيس ويحافظ على آماله في لقب الليغا

ميسي يحتفل بسعادة كبيرة بهدفه لبرشلونة بعد نزوله الملعب بدقيقتين فقط (رويترز)
ميسي يحتفل بسعادة كبيرة بهدفه لبرشلونة بعد نزوله الملعب بدقيقتين فقط (رويترز)
7/2/2021-|آخر تحديث: 8/2/202101:59 AM (مكة المكرمة)

واصل برشلونة انتفاضته في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتمسّك بآماله في المنافسة على اللقب، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3-2 من ملعب مضيفه ريال بيتيس في الجولة 22 لليغا.

وارتفع رصيد برشلونة -الذي حقق فوزه السادس على التوالي في المسابقة- إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد بيتيس عند 30 نقطة في المركز السابع.

وبادر بورخا إيغليسياس بالتسجيل لبيتيس في الدقيقة 38، لكن برشلونة عاد للقاء مجددا عقب نزول نجمه ليونيل ميسي الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

وسرعان ما أدرك ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59، بعد نزوله بدقيقتين فقط، قبل أن يحرز فيكتور رويز لاعب بيتيس بالخطأ الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 68.

وتمكن رويز من تصحيح خطئه بعدما أحرز هدف التعادل لبيتيس في الدقيقة 75، غير أن فرانسيسكو ترينكاو سجل هدف الفوز الثمين لبرشلونة في الدقيقة 87.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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