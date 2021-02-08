شاهد.. ميسي ينقذ برشلونة من مفاجآت بيتيس ويحافظ على آماله في لقب الليغا

رغم أن الطفل الأفغاني، مرتضى أحمدي نال، شهرة واسعة في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولقائه في الدوحة؛ إلا أن ذلك كان نقمة عليه حيث تحولت حياته إلى جحيم بعدها مباشرة.
واصل برشلونة انتفاضته في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتمسّك بآماله في المنافسة على اللقب، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3-2 من ملعب مضيفه ريال بيتيس في الجولة 22 لليغا.
وارتفع رصيد برشلونة -الذي حقق فوزه السادس على التوالي في المسابقة- إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد بيتيس عند 30 نقطة في المركز السابع.
ملخص ثلاثية @fcbarcelona_ara في مرمى "ريال بيتيس"#RealBetisBarça 2-3 pic.twitter.com/g0ddXCf8MV
— LaLiga (@LaLigaArab) February 7, 2021
وبادر بورخا إيغليسياس بالتسجيل لبيتيس في الدقيقة 38، لكن برشلونة عاد للقاء مجددا عقب نزول نجمه ليونيل ميسي الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.
فرحة @BorjaIglesias9 بهدف التقدم لـ @RealBetis 😗💚#LaLigaFanCam#RealBetisBarça#LaLigaSantander pic.twitter.com/LlObynpDnj
— LaLiga (@LaLigaArab) February 7, 2021
وسرعان ما أدرك ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59، بعد نزوله بدقيقتين فقط، قبل أن يحرز فيكتور رويز لاعب بيتيس بالخطأ الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 68.
⚽️🥅 ترينكاو يُسجل أول أهدافه مع برشلونة ويُهدي الفريق الكتالوني ثلاث نقاط#الدوري_الإسباني#beINLiga | #LaLigaSantander pic.twitter.com/hR92NybLHV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2021
وتمكن رويز من تصحيح خطئه بعدما أحرز هدف التعادل لبيتيس في الدقيقة 75، غير أن فرانسيسكو ترينكاو سجل هدف الفوز الثمين لبرشلونة في الدقيقة 87.
مولعة 🔥 #LaLigaSantander 🔥 pic.twitter.com/82TdugCZaN
— LaLiga (@LaLigaArab) February 7, 2021
أرقام "ميسي" في مباراة الليلة 💥📊⚽#RealBetisBarça 2-3 #LaLigaSantander pic.twitter.com/fC9Gicfm8A
— LaLiga (@LaLigaArab) February 7, 2021
فرحة الإنتصارا السادس على التوالي في #LaLigaSantander
❤ @fcbarcelona_ara 💙#RealBetisBarça 2-3 pic.twitter.com/cSc7hcjUAl
— LaLiga (@LaLigaArab) February 7, 2021