بالفيديو.. بايرن ميونخ يهزم الأهلي ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين من دون رد اليوم الاثنين، في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر.

وعلى ملعب أحمد بن علي -أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر- سجل النجم البولندي ليفاندوفسكي هدفي الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقتين 17 و86.

وضرب بايرن موعدا مع فريق تيغريس المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية، أحد ملاعب مونديال 2022 أيضا.

وكان تيغريس حقق مفاجأة بتأهله للنهائي بعد فوزه بهدف من دون رد على بالميراس البرازيلي أمس الأحد، في أول مشاركة له بالبطولة.

ويحتل مهاجم تيغريس الفرنسي أندريه بيير جينياك صدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف هي كل ما سجله فريقه في مباراتيه أمام بالميراس وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.