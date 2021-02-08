بالفيديو.. بايرن ميونخ يهزم الأهلي ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

يترقب عشّاق كرة القدم في العالم منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (قطر 2020) المؤجلة وتستضيفها الدوحة في الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، في اثنين من ملاعب بطولة كأس العالم بقطر 2022.
تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين من دون رد اليوم الاثنين، في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر.
وعلى ملعب أحمد بن علي -أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر- سجل النجم البولندي ليفاندوفسكي هدفي الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقتين 17 و86.
⚽️🥅 ليفاندوفسكي يُترجم أفضلية بايرن ميونخ بتسجيله أول أهداف اللقاء #الاهلي | #بايرن_ميونخ#beINClubWC | #ClubWC pic.twitter.com/8cdbDGnAN8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2021
وضرب بايرن موعدا مع فريق تيغريس المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية، أحد ملاعب مونديال 2022 أيضا.
وكان تيغريس حقق مفاجأة بتأهله للنهائي بعد فوزه بهدف من دون رد على بالميراس البرازيلي أمس الأحد، في أول مشاركة له بالبطولة.
ويحتل مهاجم تيغريس الفرنسي أندريه بيير جينياك صدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف هي كل ما سجله فريقه في مباراتيه أمام بالميراس وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.