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باريس سان جيرمان يهزم مرسيليا ويواصل مطاردة ليل وليون

مبابي (يمين) ونيمار يتبادلان التهنئة بالفوز على مرسيليا بعد المباراة (رويترز)
مبابي (يمين) ونيمار يتبادلان التهنئة بالفوز على مرسيليا بعد المباراة (رويترز)
7/2/2021

فاز باريس سان جيرمان 2-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا مساء الأحد، ليواصل مطاردة ليل وأولمبيك ليون على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهزّ كيليان مبابي وماورو إيكاردي الشباك في الشوط الأول، ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 51 نقطة من 24 مباراة، متأخرا بـ3 نقاط عن ليل المتصدر ونقطة واحدة عن أولمبيك ليون، اللذين انتصرا في هذه الجولة.

وبقي مرسيليا المتعثر -الذي خسر في 4 من آخر 5 مباريات في الدوري، وطُرد لاعبه ديميتري باييه في الدقيقة الأخيرة- في المركز التاسع، وله 33 نقطة من 22 مباراة.

وتعرض مرسيليا لمشاكل خارجية في الفترة الماضية، بعد اقتحام الجماهير ملعب التدريب وسط احتجاجات على رئيس النادي جاك هنري إيرو، وتم إيقاف المدرب أندريه فيلاس بواش بعد عرضه تقديم استقالته، وحديث عمدة المدينة بنوا بايان عن رغبته في بيع ملعب فيلودروم.

المصدر : رويترز

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