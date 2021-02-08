المغرب يهزم مالي ويحتفظ بلقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

احتفظ منتخب المغرب بلقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، عقب الفوز 2-صفر على مالي الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الكاميرون.

وسجل المدافع سفيان بوفتيني الهدف الأول بضربة رأس، بعد ركلة ركنية نفذها عمر النمساوي في الدقيقة 69.

وأضاف المغرب الهدف الثاني من ركلة ركنية أخرى نفذها عبد الإله الحافيظي، ومهدها محمد علي بامعمر للقائد أيوب الكعبي الذي سجل برأسه أيضا في الدقيقة 79.

وأنهت مالي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع إيساكا ساماكي عقب خطأ عنيف ضد بامعمر، ليتلقى الإنذار الثاني بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وكان المغرب نال لقب البطولة التي تقام بمشاركة اللاعبين المرتبطين بأندية داخل القارة، على أرضه في 2018 على حساب نيجيريا، بينما خسرت مالي النهائي للمرة الثانية بعد 2016.

وهذه النسخة الخامسة من البطولة التي انطلقت في 2009، وتوّج المغرب بلقبين مثل الكونغو الديمقراطية، بينما أحرزت ليبيا لقبا واحدا.