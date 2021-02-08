أبناء الرؤساء في الرياضة.. من عدي صدام والساعدي القذافي إلى حفيد موسوليني

سلطت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية الضوء على أبناء رؤساء الدول الذين انخرطوا في المجال الرياضي لاعبين أو مسؤولين، بداية من عدي نجل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ومرورا بالساعدي القذافي وحتى حفيد موسوليني الذي وقع عقدا احترافيا الأسبوع الماضي لفريق لاتسيو الإيطالي.

الساعدي القذافي

هو النجل الثالث للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكان لاعبا موهوبا في كرة القدم ويبلغ من العمر الآن 47 عامًا، وساعده على الظهور في الدوري المحلي أن الجميع بلا استثناء كان يساعده بشكل كبير لأنه نجل الزعيم، لكن حبه الجارف لكرة القدم جعله لا يكتفي باللعب في ليبيا فانضم عام 2003 لفريق بيروجيا المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكنه لم يلعب سوى مباراة واحدة.

#المصري_اللي_بطح_القعقاع تذكرت هدف الساعدي القذافي 😂😂😂 ملعب ابونا وبكيفنا ،،، طبعآ الكوره ضربت العارضه ومسكها الحارس وصارت هدف 🌚 pic.twitter.com/KIrCILpmq1 — خالد السهمي 45 (@khaled_alsahmi) December 25, 2019

وانضم نجل القذافي عام 2005 إلى أودينيزي الإيطالي ولعب 10 دقائق فقط، لينضم بعدها إلى سامبدوريا، لكنه لم يظهر في أي مباراة.

وحاول الساعدي بكل ما أوتي من سلطة وأموال الوصول إلى العالمية الكروية، وفي سبيل ذلك استعان بالنجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا وعينه مستشارا له، كما تعاقد مع العداء الكندي بن جونسون ليكون مدربا شخصيا له لرفع لياقته البدنية وخاصة سرعته التي كان يعاني من ضعف فيها، حسب الصحافة الإيطالية.

الساعدي بقميص بيروجيا (يمين) يحاول تجاوز ديل بيرو نجم يوفنتوس (رويترز)

وعلى عكس الساعدي، كان أخوه غير الشقيق محمد القذافي رئيسا للجنة الأولمبية المحلية، لكنه لم يكن دكتاتورا في إدارته للرياضة الليبية، كما أنه لم يكن يحب الظهور وكان معروفا عنه التواضع الكبير، على حد قول أحد المقربين إليه للجزيرة نت.

لحظة تبديل لاعب منتخب ليبيا الساعدي معمر القذافي والمعلق يطبل 😅 pic.twitter.com/Etru7Yswgx — بندر المشرافي (@L3bo0ob) May 11, 2019

عدي صدام

لا بد أن لاعبي كرة القدم العراقيين كانوا يرتجفون كل مرة لعبوا فيها عندما كان عدي رئيسًا للجنة الأولمبية والاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث حكم الرياضة بقبضة حديدية.

عدي (يسار) بجوار والده وشقيقه قصي (رويترز)

وذكرت تقارير أنه اعتاد تهديد لاعبي المنتخب في غرفة الملابس بين الشوطين إذا لم يعجبه أداء الفريق.

عدي يرد التحية للجماهير خلال إحدى مباريات المنتخب (رويترز)

علاء وجمال مبارك

كان نجلا الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك من مشجعي المنتخب وفريق النادي الإسماعيلي، ويحبان ممارسة كرة القدم على سبيل الهواية في ملعب القصر الرئاسي والدورات الرمضانية.

وكان الاثنان يحرصان على حضور مباريات المنتخب وسط الجماهير، ويرافقانه في البطولات الكبرى، وينخرطان مع اللاعبين في التدريبات لتشجيعهم، وكان دورهما المعنوي كبيرا في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010.

ورغم عدم تقلد علاء وجمال أي مناصب رياضية رسمية، فإن كلمتهما كانت مسموعة من الجميع، وعلى عكس نجل صدام، كانت تربطهما علاقات ودية وطيدة مع لاعبي ومدربي المنتخب جعلت بعضهم يجهر بحبهما وحب مبارك رغم قيام الثورة ضده يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 وإجباره على التنحي.

رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 25, 2020

حفيد موسوليني

ويعد حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني آخر نسل السياسيين في مجال كرة القدم بعد انضمامه مؤخرا إلى لاتسيو الإيطالي، ومطالبته جماهيره بعدم الحكم عليه بناء على اسمه، بعد توقيعه عقدا احترافيا وانضمامه مؤخرا إلى فريق شباب النادي الذي تتهم بعض جماهيره بتبنّي أفكار اليمين المتطرف في البلاد.

Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador fascista debutó con el filial del Lazio (qué casualidad) como extremo derecho! Esperemos que celebre los goles como su bisabuelo. pic.twitter.com/xjYl5Eunly — Lucha De Pases (@LuchadePases) February 7, 2021

وانضم رومانو فلورياني موسوليني (18 عاما) إلى تشكيلة فريق تحت 23 عاما، وقال في تصريحات صحفية "أتمنى أن يكون الحكم على وجودي في لاتسيو من خلال الطريقة التي ألعب بها وليس لأنني أحمل اسم موسوليني".

ورومانو هو الطفل الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني، وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي.

أنطونيو كاسترو

كان لدى الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو حب عميق لرياضة البيسبول، وسار ابنه أنطونيو على نهجه وكان يطمح لأن يكون لاعبا محترفا في اللعبة مع دراسته الطب، وانتهى به الأمر ليصبح طبيب منتخب البيسبول بدلا من ارتداء قميصه.

فالنتين تشاوشيسكو

كان فالنتين، ابن الدكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو، مستبدًا تقريبًا مثل والده، واستمتع فالنتين، الذي يبلغ الآن 72 عامًا، بإدارة نادي ستيوا بوخارست في الثمانينيات الذي كان صاحب السطوة في الدوري المحلي لكرة القدم.

وكان ابن الرئيس يخطف اللاعبين من الفرق المنافسة دون دفع رسوم الانتقال، وكانت أكبر حالة توقيع بهذه الطريقة للأسطورة السابق جورج هاجي الذي انضم من فريق سبورتول المتواضع قبل نهائي كأس السوبر الأوروبي على سبيل الإعارة لمباراة واحدة فقط، لكن فالنتين لم يعد هاجي لفريقه.

روبرت موغابي جونيور

كان نجل الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي يطمح للعب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، لكن عقوبات واشنطن حالت دون تمكنه من اللعب بالولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك اضطر إلى ممارسة اللعبة في وطنه، وعام 2019 تم اختياره بشكل مثير للجدل ضمن المنتخب الوطني بسبب اسمه وليس موهبته في اللعبة.