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مونديال الأندية.. هذه أبرز تصريحات موسيماني وفليك قبل مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ بالدوحة

بيتسو موسيماني (يمين) وهانسي فليك (الفرنسية)
بيتسو موسيماني (يمين) وهانسي فليك (الفرنسية)
7/2/2021

تحدث مدرب النادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني ونظيره من بايرن ميونخ هانسي فليك قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الاثنين، في قطر.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الأهلي بطل ومعتاد على خوض المواجهات الكبيرة من نوعية لقاء بايرن ميونخ، وأضاف "بالتأكيد مباراة بايرن ميونخ مهمة وتاريخية، ولكن لا أعتقد أنها ستكون أهم مباراة في تاريخ الأهلي".

وأشار إلى أنه يثق في فريقه، ويؤمن بلاعبيه تماما، مؤكدا أن لدى فريقه أخطاء، وكذلك بايرن ميونخ، وقال "كرة القدم تعتمد على الاستفادة من الأخطاء، نحن متواضعون للغاية من أجل تصحيح أخطائنا والاعتراف بها، للاستفادة من هذا الأمر".

وأضاف "نثق بقدراتنا، ولدينا إصرار كبير على المضي قدما في رحلتنا من أجل النجاح والوصول إلى أهدافنا. جميع أندية القارة الأفريقية تتمنى أن تكون مكان الأهلي الآن وتخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بطل أوروبا".

من جانبه، دعا هانسي فليك لاعبيه إلى تجاوز فوضى رحلة السفر إلى العاصمة القطرية والتركيز لإنهاء الموسم باللقب السادس للفريق البافاري.

وقال فليك في مؤتمره الصحفي، "إنه لهدف عظيم بالنسبة لنا أن ننهي الموسم الممتاز باللقب السادس، ويجب علينا أن نتجاوز ما حدث في رحلة الذهاب".

وأعلن بايرن ميونخ أمس السبت تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة إلى الدوحة لأكثر من 7 ساعات، نظرا لرفض إصدار الإذن بالإقلاع في البداية بسبب قيود الطيران الليلي في مطار العاصمة الألمانية برلين.

وقال فليك "أنا أيضا لم أكن مستمتعا بالأمور والبقاء عالقين في الطائرة. لقد كنا هناك في الوقت المناسب، وكنا في الطائرة في الوقت المناسب وكنا مستعدين للإقلاع في الوقت المناسب، لم يكن الأمر جميلا، لكن لننظر الآن إلى الأمام ولنتطلع إلى نصف النهائي".

وسيحتضن ملعب أحمد بن علي مواجهة الأهلي المصري وبايرن ميونخ غدا الاثنين، بداية من الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.

المصدر : وكالات
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