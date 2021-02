إيفرتون يقتنص تعادلا مثيرا من مانشستر يونايتد في ذكرى كارثة ميونخ الجوية

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 3-3 أمام ضيفه إيفرتون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في يوم يصادف ذكرى كارثة ميونخ الجوية.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي في الدقائق 24 والأخيرة من الشوط الأول و70.

واستغل إيفرتون الأخطاء الدفاعية لمنافسه وسجل عبد الله دوكوري وخاميس رودريغيز في الدقيقتين 49 و52.

Dominic Calvert-Lewin & James Rodriguez hugging it out at full-time! ❤️

وبينما كان فريق مانشستر يونايتد يستعد لانتهاء المباراة والاحتفال بالفوز، سجل دومينيك كالفيرت ليوين هدف التعادل القاتل لإيفرتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليعطل مسيرة يونايتد المنافس على قمة البريميرليغ ويحول الأفراح في أولد ترافورد إلى أحزان.

Dominic Calvert-Lewin's celebrations at full-time say it all for Everton! 🔵

Manchester United are stunned! 😳@CalvertLewin14 pic.twitter.com/PGY5ehnZUc

