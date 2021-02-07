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إيفرتون يقتنص تعادلا مثيرا من مانشستر يونايتد في ذكرى كارثة ميونخ الجوية

رودريغيز يحتفل بعد تسجيله هدف إيفرتون الثاني (رويترز)
رودريغيز يحتفل بعد تسجيله هدف إيفرتون الثاني (رويترز)
6/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202101:31 AM (مكة المكرمة)

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 3-3 أمام ضيفه إيفرتون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في يوم يصادف ذكرى كارثة ميونخ الجوية.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي في الدقائق 24 والأخيرة من الشوط الأول و70.

واستغل إيفرتون الأخطاء الدفاعية لمنافسه وسجل عبد الله دوكوري وخاميس رودريغيز في الدقيقتين 49 و52.

وبينما كان فريق مانشستر يونايتد يستعد لانتهاء المباراة والاحتفال بالفوز، سجل دومينيك كالفيرت ليوين هدف التعادل القاتل لإيفرتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليعطل مسيرة يونايتد المنافس على قمة البريميرليغ ويحول الأفراح في أولد ترافورد إلى أحزان.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

وحرص لاعبو الفريقين على الوقوف دقيقة حداد قبل بداية اللقاء، إحياء لذكرى كارثة ميونخ الجوية التي حدثت في 6 فبراير/شباط 1958، عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقل فريق مانشستر يونايتد وراح ضحيتها 8 لاعبين من الفريق و3 أعضاء من الجهاز الفني.

وكان فريق مانشستر يونايتد في طريق العودة من مواجهة في كأس أوروبا خاضها أمام ريد ستار بلغراد، وذلك عندما توقفت طائرة الفريق في ألمانيا للتزود بالوقود، وفشلت أول محاولتين للإقلاع من مطار ميونخ، وعقب محاولة ثالثة تعرضت الطائرة للتحطم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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