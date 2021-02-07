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جعلت الحكام أكثر سوءا.. هجوم عنيف على أخطاء تقنية الفار في البريميرليغ

الحكم دين (يسار) يشهر البطاقة الأحمر لسوتشيك (غيتي)
الحكم دين (يسار) يشهر البطاقة الأحمر لسوتشيك (غيتي)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202109:01 PM (مكة المكرمة)

استمر هجوم نجوم الكرة الإنجليزية السابقين "بشكل عنيف" تقنية الفيديو المساعد (فار) في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب سوء قرارات الحكام منذ بدء استخدامها في البريميرليغ.

وغرّد لاعب ليفربول السابق جيمي كاراغر على حسابه الشخصي بموقع تويتر، معلقا على كثرة الأخطاء التحكيمية منذ بدء الاعتماد على الفار في البريميرليغ بالقول "حكم الفيديو المساعد لم يساعد الحكام الأساسيين في الملعب، بل جعلهم أسوأ".

وجاءت تغريدة كاراغر عقب عودة حكم مباراة ويستهام وفولهام أمس السبت مايك دين إلى الفار بإشارة من حكم الفيديو، بسبب لكمة غير مقصودة من لاعب ويستهام توماس سوتشيك لمنافسه ألكساندر ميتروفيتش، ليقرر دين طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ولاقى قرار الحكم اعتراضا كبيرا من محللين رياضيين ومتابعي كرة القدم في الدوري الإنجليزي، كون الطرد "غير مستحق" في رأي أغلبهم، حيث رأوا أن اللكمة لم تكن متعمدة، وإن كان هناك خطأ فلا يستحق البطاقة الحمراء المباشرة.

ورد لاعب المنتخب الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي غاري لينكر على تغريدة كاراغر بتأييد ما كتبه، قائلا "بكل تأكيد، أتمنى أن يتخلصوا منه (الفار)، لن يفعلوا بالطبع، لكن كرة القدم هي الأكثر فقرًا بعد هذه التقنية".

واتفق بعض المغردين مع ما قاله لينكر وكاراغر، في حين رأى آخرون أن المشكلة ليست في الفار، بل في الحكام أنفسهم أو طريقة التعامل مع هذه التقنية في إنجلترا، مشيرين إلى أن تقنية الفيديو المساعد كشفت عدم كفاءة معظم حكام البريميرليغ.

المصدر : وكالة سند

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