جعلت الحكام أكثر سوءا.. هجوم عنيف على أخطاء تقنية الفار في البريميرليغ

استمر هجوم نجوم الكرة الإنجليزية السابقين "بشكل عنيف" تقنية الفيديو المساعد (فار) في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب سوء قرارات الحكام منذ بدء استخدامها في البريميرليغ.

وغرّد لاعب ليفربول السابق جيمي كاراغر على حسابه الشخصي بموقع تويتر، معلقا على كثرة الأخطاء التحكيمية منذ بدء الاعتماد على الفار في البريميرليغ بالقول "حكم الفيديو المساعد لم يساعد الحكام الأساسيين في الملعب، بل جعلهم أسوأ".

VAR has not helped officials, it’s making them look worse. — Jamie Carragher (@Carra23) February 6, 2021

وجاءت تغريدة كاراغر عقب عودة حكم مباراة ويستهام وفولهام أمس السبت مايك دين إلى الفار بإشارة من حكم الفيديو، بسبب لكمة غير مقصودة من لاعب ويستهام توماس سوتشيك لمنافسه ألكساندر ميتروفيتش، ليقرر دين طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة.

"It's two BIG mistakes in a week for Mike Dean." Tomas Soucek was sent off for 𝐭𝐡𝐢𝐬!? 🧐 Mike Dean has shown six red cards in the Premier League this season, more than any other referee in the competition.#FULWHU #PL #OptusSport pic.twitter.com/tHsDM7thSE — Optus Sport (@OptusSport) February 6, 2021

ولاقى قرار الحكم اعتراضا كبيرا من محللين رياضيين ومتابعي كرة القدم في الدوري الإنجليزي، كون الطرد "غير مستحق" في رأي أغلبهم، حيث رأوا أن اللكمة لم تكن متعمدة، وإن كان هناك خطأ فلا يستحق البطاقة الحمراء المباشرة.

ورد لاعب المنتخب الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي غاري لينكر على تغريدة كاراغر بتأييد ما كتبه، قائلا "بكل تأكيد، أتمنى أن يتخلصوا منه (الفار)، لن يفعلوا بالطبع، لكن كرة القدم هي الأكثر فقرًا بعد هذه التقنية".

Absolutely. Wish they would get rid of it. They won’t, of course, but football is the poorer for it. https://t.co/hLzkezF9H0 — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 6, 2021

واتفق بعض المغردين مع ما قاله لينكر وكاراغر، في حين رأى آخرون أن المشكلة ليست في الفار، بل في الحكام أنفسهم أو طريقة التعامل مع هذه التقنية في إنجلترا، مشيرين إلى أن تقنية الفيديو المساعد كشفت عدم كفاءة معظم حكام البريميرليغ.

The point @Carra23 is making has gone way over some people’s heads in the comments…Standard of refereeing has been dog shit for years, Var is highlighting this..slow motion replays and still getting decisions wrong. ##VAR https://t.co/rQILLZJCE8 — Daniel O Hagan (@Dan58g) February 7, 2021

How does this fix the problem? It’s not the tech that’s at fault. It’s the people behind it. If you do a shit job at work, you don’t get rid of the role, you just replace the individual… Only league where things have got worse. https://t.co/8cKJmu6A2P — Dan (@DanM944) February 6, 2021

VAR was brought in to help officials make the correct decision, not help their reputation. It's "making them look worse" because we now get to see refs watch the same images as us and still make the wrong decision. https://t.co/Tlc9AQ01BC — Aki (@achilles_r2d2) February 7, 2021