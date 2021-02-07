البث الحي
كرة قدم

سيواجه بايرن ميونخ أو الأهلي.. تيغريس المكسيكي يتأهل لنهائي مونديال الأندية

جينياك (يمين) يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز لتيغريس (رويترز)
جينياك (يمين) يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز لتيغريس (رويترز)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202111:23 PM (مكة المكرمة)

حقق تيغريس المكسيكي مفاجأة بالفوز 1-صفر على بالميراس البرازيلي والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم الأحد، في أول مشاركة له بالبطولة.

وسجل المهاجم الفرنسي أندريه بيير جينياك هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة، بعدما سجل مرتين في الفوز 2-1 على أولسان الكوري الجنوبي.

وسينتظر الفريق المكسيكي -الذي فاز بلقبه الأول لدوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)- الفائزَ من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين بايرن ميونخ والأهلي المصري.

وستقام المباراة النهائية لمونديال الأندية يوم الخميس المقبل.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

شاهد.. الدحيل القطري يحرز المركز الخامس بمونديال الأندية على حساب أولسان الكوري في ظل حدث استثنائي

أحرز فريق الدحيل القطري المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد فوزه 3-1 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الأحد في مباراة شهدت حدثا استثنائيا.

المزيد من كرة قدم

هكذا برر كومان إبقاء ميسي على مقاعد البدلاء

كومان (يمين): ناقشت مع ليو مسألة إراحته أمس الأحد واتفقنا على إشراكه إذا كنا في حاجة إليه (رويترز)

ملهم وبطل.. "السلطان" زلاتان والإعجاز الكروي في سن الـ39

"إبرا" سجل 16 هدفا في 17 مباراة لعبها هذا الموسم في جميع المسابقات (الفرنسية)

مستشار وزير الصحة القطري لشؤون الرياضة: نجاح الفقاعة الطبية أقنع الفيفا بعودة مونديال الأندية

المصلح يؤكد نجاح قطر في تنظيم عدد من الأحداث في ظل الجائحة (الجزيرة)

باريس سان جيرمان يهزم مرسيليا ويواصل مطاردة ليل وليون

مبابي (يمين) ونيمار يتبادلان التهنئة بالفوز على مرسيليا بعد المباراة (رويترز)
الأكثر قراءة

قتلوا مارادونا.. تسجيلات جديدة لطبيبه يتحدث عن وفاته خلال شهر وتشريح جثته

مارادونا عانى من مشاكل صحية عديدة قبل وفاته (غيتي)

يوم لا ينساه العراقيون.. كيف أعدم عبد الكريم قاسم؟ ولماذا؟

قاسم أطاح بالنظام الملكي عام 1958 وتولى رئاسة الوزراء حتى 1963 (غيتي)

خبراء الشاي يحذرون من تحضير الشاي بطريقة خاطئة ويقدمون 4 نصائح

لا تتحقق الفائدة من الشاي بعدد الأكواب التي نشربها ولكن بجودة التحضير (بيكسلز)

أردوغان يؤكد للمنفي استعداد تركيا لدعم ليبيا عسكريا واقتصاديا وماكرون يدعوه لزيارة باريس