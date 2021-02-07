سيواجه بايرن ميونخ أو الأهلي.. تيغريس المكسيكي يتأهل لنهائي مونديال الأندية

حقق تيغريس المكسيكي مفاجأة بالفوز 1-صفر على بالميراس البرازيلي والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم الأحد، في أول مشاركة له بالبطولة.

وسجل المهاجم الفرنسي أندريه بيير جينياك هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة، بعدما سجل مرتين في الفوز 2-1 على أولسان الكوري الجنوبي.

وسينتظر الفريق المكسيكي -الذي فاز بلقبه الأول لدوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)- الفائزَ من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين بايرن ميونخ والأهلي المصري.

مشجع بالميراس الشهير نيكولاس (الكفيف) ووالدته سيلفيا التي تصف له المباريات على مدرجات ستاد المدينة التعليمية 🏟️#كأس_العالم_للأندية | #بالميراس_تيجريس#beINClubWC | #ClubWC pic.twitter.com/N8ZTtsx9sO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2021

وستقام المباراة النهائية لمونديال الأندية يوم الخميس المقبل.