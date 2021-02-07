ثنائية كين وسون تعيد توتنهام للانتصارات في البريميرليغ

بعد سلسلة من النتائج السلبية، استعاد فريق توتنهام نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه وست بروميتش ألبيون 2-صفر، اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم هاري كين بهدف لتوتنهام في الدقيقة 54 وبعدها بـ4 فقط أضاف زميله الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 36 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

وأثبت كين أهميته لتوتنهام حيث غابت الانتصارات بغيابه للإصابة وعادت مع عودته، حيث يشكل مع سون ثنائية خطيرة وسجل كل منهما 13 هدفا في البريميرليغ، ليحتلا المركز الثاني على بعد هدفين من نجم ليفربول محمد صلاح متصدر قائمة الهدافين.