بالفيديو.. إبراهيموفيتش يقود ميلان للصدارة ويلحق بإنجاز رونالدو وميسي

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان لاكتساح نادي كروتوني برباعية من دون رد اليوم الأحد، في الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب سان سيرو مهد إبراهيموفيتش الطريق لفوز ميلان بتسجيله الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 30 و64.

#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 🦸‍♂️زلاتان إبراهيموفيتش يحرز هدفه الـ 500 في مسيرته رفقة الأندية التي لعب لها 💪#beINSerieA pic.twitter.com/EIdjAgNcKx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2021

وعزز أنتي ريبيتش تفوق ميلان بهدفين متتاليين في الدقيقتين 69 و70، ليستعيد فريقه صدارة الكالتشيو برصيد 49 نقطة متفوقا بنقطتين على إنتر ميلان الذي تراجع للمركز الثاني.

وذكر موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصاءات أن إبراهيموفيتش (39 عامًا)، رفع رصيده إلى 501 هدف خلال مسيرته مع الأندية، في جميع المسابقات، والتي امتدت إلى 825 مباراة.

وقال موقع "سكواكا" المتخصص في الإحصاءات أيضا إن النجم السويدي انضم إلى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون معهما الثلاثي الذي لم يعتزل بعد وتخطى 500 هدف في مسيرته.