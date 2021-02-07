البث الحي
كرة قدم

بالفيديو.. إبراهيموفيتش يقود ميلان للصدارة ويلحق بإنجاز رونالدو وميسي

إبراهيموفيتش يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لميلان (رويترز)
إبراهيموفيتش يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول لميلان (رويترز)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202107:07 PM (مكة المكرمة)

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان لاكتساح نادي كروتوني برباعية من دون رد اليوم الأحد، في الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب سان سيرو مهد إبراهيموفيتش الطريق لفوز ميلان بتسجيله الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 30 و64.

وعزز أنتي ريبيتش تفوق ميلان بهدفين متتاليين في الدقيقتين 69 و70، ليستعيد فريقه صدارة الكالتشيو برصيد 49 نقطة متفوقا بنقطتين على إنتر ميلان الذي تراجع للمركز الثاني.

وذكر موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصاءات أن إبراهيموفيتش (39 عامًا)، رفع رصيده إلى 501 هدف خلال مسيرته مع الأندية، في جميع المسابقات، والتي امتدت إلى 825 مباراة.

وقال موقع "سكواكا" المتخصص في الإحصاءات أيضا إن النجم السويدي انضم إلى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون معهما الثلاثي الذي لم يعتزل بعد وتخطى 500 هدف في مسيرته.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

هكذا برر كومان إبقاء ميسي على مقاعد البدلاء

كومان (يمين): ناقشت مع ليو مسألة إراحته أمس الأحد واتفقنا على إشراكه إذا كنا في حاجة إليه (رويترز)

ملهم وبطل.. "السلطان" زلاتان والإعجاز الكروي في سن الـ39

"إبرا" سجل 16 هدفا في 17 مباراة لعبها هذا الموسم في جميع المسابقات (الفرنسية)

مستشار وزير الصحة القطري لشؤون الرياضة: نجاح الفقاعة الطبية أقنع الفيفا بعودة مونديال الأندية

المصلح يؤكد نجاح قطر في تنظيم عدد من الأحداث في ظل الجائحة (الجزيرة)

باريس سان جيرمان يهزم مرسيليا ويواصل مطاردة ليل وليون

مبابي (يمين) ونيمار يتبادلان التهنئة بالفوز على مرسيليا بعد المباراة (رويترز)
الأكثر قراءة

قتلوا مارادونا.. تسجيلات جديدة لطبيبه يتحدث عن وفاته خلال شهر وتشريح جثته

مارادونا عانى من مشاكل صحية عديدة قبل وفاته (غيتي)

يوم لا ينساه العراقيون.. كيف أعدم عبد الكريم قاسم؟ ولماذا؟

قاسم أطاح بالنظام الملكي عام 1958 وتولى رئاسة الوزراء حتى 1963 (غيتي)

خبراء الشاي يحذرون من تحضير الشاي بطريقة خاطئة ويقدمون 4 نصائح

لا تتحقق الفائدة من الشاي بعدد الأكواب التي نشربها ولكن بجودة التحضير (بيكسلز)

أردوغان يؤكد للمنفي استعداد تركيا لدعم ليبيا عسكريا واقتصاديا وماكرون يدعوه لزيارة باريس