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مانشستر سيتي يسحق ليفربول بملعبه أنفيلد ويؤكد صدارته للبريميرليغ

الهزيمة واضحة على وجوه لاعبي ليفربول (رويترز)
الهزيمة واضحة على وجوه لاعبي ليفربول (رويترز)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202110:49 PM (مكة المكرمة)

بعدما حافظ ليفربول على سجله من دون أي هزيمة على ملعبه أنفيلد نحو 4 سنوات، تلقى عليه 3 هزائم قاسية خلال 18 يوما فقط، آخرها اليوم الأحد 1-4 أمام المتصدر مانشستر سيتي، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي داخل معقله أمام بيرنلي صفر-1 قبل نحو أسبوعين، وتلتها هزيمة بالنتيجة نفسها أمام برايتون، بعد أن ظل منذ 23 أبريل/نيسان 2017، عندما خسر 1-2 أمام كريستال بالاس، محتفظا بسجل خال من الهزائم على ملعبه.

وسجل رباعية مانشستر سيتي إلكاي غويندوغان (هدفين) في الدقيقتين 49 و73، ورحيم سترلينغ (76)، وفيل فودين (83)، في حين سجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

ورفع صلاح رصيده إلى 16 هدفا ليعزز صدارته في قائمة هدافي البريميرليغ بفارق 3 أهداف عن دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، الذي يليه في ترتيب الهدافين.

كما أصبح هدف صلاح هو الأول لفريق ليفربول على ملعبه أنفيلد في 2021.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة، منفردا بصدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، في حين توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.

المصدر : الجزيرة

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