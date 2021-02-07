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شاهد.. الدحيل القطري يحرز المركز الخامس بمونديال الأندية على حساب أولسان الكوري في ظل حدث استثنائي

المعز علي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث للدحيل (رويترز)
المعز علي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث للدحيل (رويترز)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202109:22 PM (مكة المكرمة)

أحرز فريق الدحيل القطري المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية (الدوحة)، بعد فوزه 3-1 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الأحد، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.

وشهدت المباراة حدثا استثنائيا بعد أن أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة اللقاء لطاقم تحكيم نسائي بقيادة البرازيلية، إدينا ألفيس باتيستا، لتصبح أول سيدة تقود مباراة في كأس العالم للأندية.

وافتتح إدميلسون جونيور التسجيل للدحيل في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل يون بيت غارام لمصلحة أولسان في الدقيقة 63.

لم يهنأ أولسان، الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية، عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا العام الماضي، بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد محمد مونتاري التقدم للدحيل في الدقيقة 66.

وقضى الفريق المضيف على آمال أولسان في العودة للمباراة، عقب تسجيل المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 82؛ ليحصل الدحيل على المركز الخامس محققا ثاني أفضل ترتيب للفرق القطرية في البطولة، بعدما نال السد المركز الثالث في نسخة المسابقة عام 2011 باليابان.

وكان الدحيل، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الأولى عقب فوزه بالدوري القطري الموسم الماضي، قد خسر صفر-1 أمام الأهلي المصري بالدور الثاني للبطولة يوم الخميس الماضي، فيما خسر أولسان 1-2 أمام تيغيريس أونال المكسيكي بالدور ذاته.

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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