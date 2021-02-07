قال مدرب نادي إشبيلية -جولين لوبتيغي- إنه يخشى تعرض جناحه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لإصابة بعد التدخل العنيف الذي استهدفه أمس السبت أثناء الانتصار 3-صفر على خيتافي في الدوري الإسباني.

وحصل دجيني داكونام مدافع منتخب توغو على طرد مباشر بسبب دهس كاحل أوكامبوس، واشتبك لوبتيغي مع خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي لينال كل منهما بطاقة حمراء.

وأبلغ لوبتيغي الصحفيين بعد المباراة "ينبغي أن أعتذر علنا عن غضبي. شاهدت منذ قليل لاعبي في وضع مروع لكنني كان علي أن أتصرف بطريقة أفضل".

ولم يخف المدرب الإسباني قلقه على أوكامبوس الذي كان يتألم بشدة وهو يغادر الملعب محمولا على محفة. وقال "نشعر بقلق بالغ على أوكامبوس، نعتقد أنها إصابة خطرة جدا. قال إنه تعرض لإصابة خطرة لكننا نأمل ألا تكون كذلك، لا أحد يرغب في رؤية لاعب في هذا الوضع".

وقال بوردالاس مدرب خيتافي إن دجيني "مذهول" بعد أن شاهد حجم إصابة أوكامبوس.

كما شعر بوردالاس بأن طرده بسبب مشادّته مع لوبتيغي لم يكن مستحقا، وانتقد بشدة نظيره في إشبيلية، وأضاف "طُردت بسبب مدرب الفريق المنافس وأنا حزين جدا. لدي شعور سيئ، أشعر بأنني تعرضت لمعاملة ظالمة وطرد ظالم، أشعر بسوء بالغ تجاه الإصابة. آخر شيء يريد أي محترف رؤيته هو الإصابة، لكنني مع الأسف عندما ذهبت لتفقد حالة اللاعب هاجمني مدرب إشبيلية وكأنه يلومني".

وتابع "أشعر بأنني تعرضت لهجوم، وأعتقد أنه أظهر عدم احترام تجاهي".

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن الفحوص الأولية أظهرت عدم وجود كسر في كاحل أوكامبوس، وأوضحت أن اللاعب سيخضع لفحوص إضافية في الساعات القادمة من أجل تحديد طبيعة الإصابة، وتوقعت أن يغيب اللاعب مدة قد تبلغ 10 أسابيع.