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بالفيديو.. ثنائية فاران تنقذ ريال مدريد من فخ هويسكا وتقوده لوصافة الليغا

فاران يسجل الهدف الأول للريال بضربة رأس (رويترز)
فاران يسجل الهدف الأول للريال بضربة رأس (رويترز)
6/2/2021-|آخر تحديث: 6/2/202109:29 PM (مكة المكرمة)

اقتنص ريال مدريد فوزا صعبا من ملعب مضيفه هويسكا 2-1 اليوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتقدم للمركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المنفرد بصدارة الليغا.

وفي مباراة أخرى، حصد غرناطة نقطة ثمينة من ملعب مضيفه ليفانتي بعد تعادله معه 2-2.

وعلى ملعب الكوراز تقمص المدافع الفرنسي رافاييل فاران دور البطولة في فوز ريال مدريد على هويسكا.

وتقدم خافي جالان بهدف لهويسكا في الدقيقة 48، لكن فاران رد بهدف التعادل للنادي الملكي في الدقيقة 55.

وقبل 6 دقائق من نهاية المباراة، سجل فاران الهدف الثاني له ولريال مدريد ليمنحه 3 نقاط غالية.

وهذا الفوز رفع رصيد الريال إلى 43 نقطة، ليتقدم لمركز الوصيف بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، ومتفوقا بـ3 نقاط على برشلونة، الذي تراجع للمركز الثالث، في حين ظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

ويلتقي أتلتيكو مدريد يوم الاثنين ضيفه سيلتا فيغو، في حين يخرج برشلونة غدا الأحد لملاقاة ريال بيتيس.

وعلى ملعب سيوتات دي فالنسيا، تقدم خوسي لويس موراليس بهدف لليفانتي في الدقيقة 30، لكن كينيدي أدرك التعادل لغرناطة في الدقيقة 43.

وأضاف موراليس الهدف الثاني له ولليفانتي في الدقيقة 67، لكن روبرتو سولدادو خطف هدف التعادل القاتل لغرناطة في الوقت بدل الضائع.

ورفع غرناطة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن بفارق 3 نقاط عن ليفانتي صاحب المركز التاسع.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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