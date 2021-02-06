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دورتموند يسقط مجددا ويبتعد عن المربع الذهبي ولايبزيغ يواصل ملاحقة بايرن ميونخ

دورتموند تلقى الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري أبقته في المركز السادس (رويترز)
دورتموند تلقى الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري أبقته في المركز السادس (رويترز)
6/2/2021-|آخر تحديث: 6/2/202108:51 PM (مكة المكرمة)

اهتزت شباك بروسيا دورتموند مرتين في 3 دقائق، ليخسر 1-2 أمام مضيفه فرايبورغ، ويتأخر بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، ويزيد خطر إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واستسلم دورتموند في صراع المنافسة على اللقب منذ فترة، لكن الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات في الدوري أبقت عليه في المركز السادس.

وصعق فرايبورغ ضيفه بهدفين في 3 دقائق بعد الاستراحة، عبر جيونغ وو-يونغ ثم جوناتان شميد في الدقيقة 52.

وكان إيمري تشان لاعب دورتموند سدد في إطار المرمى في الشوط الأول لكن الفريق الضيف انهار بعد الاستراحة.

وجاءت مشاركة الناشئ يوسف موكوكو لتلهم دورتموند وسدد في القائم.

وقلص المهاجم البالغ عمره 16 عاما الفارق في الدقيقة 77 بتسديدة من زاوية ضيقة بعد انطلاقة من إيرلينغ هالاند، لكن فريقه سقط للمرة الرابعة في آخر 5 مباريات خارج ملعبه.

ويملك دورتموند 32 نقطة متأخرا بـ3 نقاط عن باير ليفركوزن، الذي انتصر 5-2 على شتوتغارت، رابع الترتيب وآخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وعلى النقيض من دورتموند، فاز لايبزيغ 3-صفر على مضيفه شالكه، ليحافظ صاحب المركز الثاني على تأخره بـ7 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

وافتتح نوردي موكيله التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليمنح الفريق الضيف تقدما مستحقا بعدما قدم شالكه أداء دفاعيا جيدا لكن من دون خطورة هجومية.

وكان يجب أن يعزز لايبزيع تفوقه بعد الاستراحة، لكن ألكسندر شورلوت أضاع الفرصة في الدقيقة 47.

وأضاف مارسيل زابيتسر الهدف الثاني في الدقيقة 73 ليحطم آمال شالكه في العودة، ثم اختتم فيلي أوربان الثلاثية قبل 3 دقائق من النهاية.

ويملك لايبزيغ 41 نقطة مقابل 48 لبايرن الذي انتصر 1-صفر في ملعب هيرتا برلين أمس الجمعة.

ولدى فولفسبورغ 38 نقطة في المركز الثالث عقب تغلبه 2-صفر على مضيفه أوجسبورغ.

المصدر : رويترز

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