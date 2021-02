دورتموند يسقط مجددا ويبتعد عن المربع الذهبي ولايبزيغ يواصل ملاحقة بايرن ميونخ

اهتزت شباك بروسيا دورتموند مرتين في 3 دقائق، ليخسر 1-2 أمام مضيفه فرايبورغ، ويتأخر بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، ويزيد خطر إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واستسلم دورتموند في صراع المنافسة على اللقب منذ فترة، لكن الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات في الدوري أبقت عليه في المركز السادس.

وصعق فرايبورغ ضيفه بهدفين في 3 دقائق بعد الاستراحة، عبر جيونغ وو-يونغ ثم جوناتان شميد في الدقيقة 52.

وكان إيمري تشان لاعب دورتموند سدد في إطار المرمى في الشوط الأول لكن الفريق الضيف انهار بعد الاستراحة.

وجاءت مشاركة الناشئ يوسف موكوكو لتلهم دورتموند وسدد في القائم.

وقلص المهاجم البالغ عمره 16 عاما الفارق في الدقيقة 77 بتسديدة من زاوية ضيقة بعد انطلاقة من إيرلينغ هالاند، لكن فريقه سقط للمرة الرابعة في آخر 5 مباريات خارج ملعبه.

ويملك دورتموند 32 نقطة متأخرا بـ3 نقاط عن باير ليفركوزن، الذي انتصر 5-2 على شتوتغارت، رابع الترتيب وآخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

Goals galore in Leverkusen as @bayer04_en bounce back in style ⭐⭐⭐⭐⭐#B04VfB highlights 🎥 pic.twitter.com/Gs5cIT6xj8

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 6, 2021