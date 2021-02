بالفيديو.. قصة لاعبة كرة استبعدت وكادت تنتحر بعد اختراق هاتفها ونشر أسرارها الخاصة

كشفت لي نيكول لاعبة فريق كريستال بالاس لكرة القدم، عن التجربة الصعبة التي تعرضت لها ودمرت حياتها وجعلتها تفكر في الانتحار، عندما سُرقت صور ومقاطع فيديو لأسرارها الخاصة ونشرت على الإنترنت.

وتعود الواقعة إلى 2019، عندما كانت الفتاة تبلغ من العمر 18 عاما فقط وتلعب في منتخب شابات أسكتلندا، حيث اخترق شخص ما هاتفها المحمول ونشر بعض مقاطع الفيديو الموجودة عليه على شبكة الإنترنت.

وفي مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" (Sky Sports)، أوضحت لي نيكول -التي لعبت بفرق الناشئين في أرسنال الإنجليزي- الأيام الصعبة التي مرت بها، وكيف رفضتها عدة فرق بعد أن علمت بالفيديوهات المنشورة على الإنترنت خوفا من أن تلطخ اسمها وعلامتها التجارية.

واضطرها ذلك الرفض من الأندية لترك كرة القدم مدة عام، بل إنها أغلقت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تلطخت سمعتها بسبب هذه الفيديوهات.

وأدى ذلك باللاعبة الأسكتلندية إلى الدخول في حالة اكتئاب عميق، وقالت إنها أدركت خلال أزمتها "سبب انتحار الناس بسبب أشياء من هذا القبيل"، مضيفة أنها لا تعرف كيف تمكنت من التغلب على الاكتئاب العميق.

وتؤكد لي نيكول أنه ما زال يزعجها استمرار التعليقات على الصور والفيديوهات المسربة، مشيرة إلى أن من المحبط أن يكون ذلك هو سبب تعرف الناس عليها.

وبفضل صديقاتها وترحيب نادي كريستال بالاس بانضمامها لصفوفه الموسم الحالي، بدأت لي نيكول تستعيد حياتها الطبيعية وتعاود فتح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا.

وتقول اللاعبة -رغم خروجها من أزمتها- "ما زلت أعاني من القلق. لا تزال لدي لحظات لا أستطيع فيها النهوض من الفراش. يمكن أن يكون شيئا غبيا للغاية يثيرني ويضعني في مكان سيئ مرة أخرى".

