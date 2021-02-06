الهزيمة العاشرة.. هدف بعد 74 ثانية يقود أستون فيلا للفوز على أرسنال

سجل أولي واتكينز هدفا مبكرا ليقود أستون فيلا للفوز على أرسنال 1-صفر اليوم السبت، وليتقدم للمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما تجرع أرسنال الهزيمة الثانية على التوالي، والعاشرة هذا الموسم.

تقدم أستون فيلا بعد 74 ثانية فقط من المباراة بعدما خطف برتران تراوري الكرة لينطلق في الناحية اليمنى ويمررها داخل منطقة الجزاء إلى واتكينز الذي تابعها بلمسة واحدة أرضية في شباك الحارس مات رايان.

ورفع واتكينز رصيده إلى 10 أهداف ليأتي ضمن الشريحة الرابعة في قائمة الهدافين بالبريميرليغ التي ينفرد نجم ليفربول محمد صلاح بصدارتها برصيد 15 هدفا.

وجاءت أفضل فرص أرسنال للتعادل عبر ركلة حرة لعبها غرانيت تشاكا بدت في طريقها للمرمى قبل أن يتصدى لها حارس أرسنال السابق إيميليانو مارتينيز بأطراف أصابعه.

وبينما تخطى أستون فيلا منافسه توتنهام المتعثر في الترتيب، فقد تركت النتيجة أرسنال في المركز العاشر برصيد 31 نقطة من 23 مباراة، متأخرا بنقطتين عن غريمه في شمال لندن الذي لعب 21 مباراة.

وعاد أرسنال للهزائم مجددا بعد صحوة مؤقتة لتفوق هزائمه انتصاراته هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث تلقى 10 هزائم مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات خلال 23 مباراة.