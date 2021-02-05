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نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يصطدم بإشبيلية

نصف نهائي ناري في كأس الملك (رويترز)
نصف نهائي ناري في كأس الملك (رويترز)
5/2/2021-|آخر تحديث: 5/2/202105:32 PM (مكة المكرمة)

اصطدم برشلونة بفريق إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وسيتواجه أتليتك بلباو مع ليفانتي في المباراة الأخرى من الدور نفسه.

وأجريت قرعة الدور بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرب مدينة مدريد، وسحبت من قبل أرتيز أدوريز مهاجم فريق أتلتيك بلباو السابق.

وستلعب مواجهة الذهاب في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي، وستكون مواجهة الإياب في "الكامب نو".

أما أتليتك بلباو فسيتضيف ليفانتي ذهابا في "سان مميس" قبل أن يرحل إلى فالنسيا للعب مواجهة الإياب.

مباراتا الذهاب ستلعبان في 9 و10 فبراير/شباط الجاري، ومباراتا الإياب ستقامان في 2 و3 مارس/آذار المقبل، على أن يقام النهائي في 7 أبريل/نيسان المقبل بملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

يذكر أن بلباو -الذي فاز الأسبوع الماضي بكأس السوبر على حساب برشلونة- سيلعب نهائي كأس الملك عن عام 2020 في مواجهة ريال سوسيداد في 3 أبريل/نيسان المقبل، وهو النهائي الذي تم تأجيله من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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