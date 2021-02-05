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في عيد ميلاده الـ36.. رسالة مؤثرة من رونالدو

رونالدو: لا أستطيع أن أعدكم بـ20 سنة أخرى في الملاعب (مواقع التواصل)
رونالدو: لا أستطيع أن أعدكم بـ20 سنة أخرى في الملاعب (مواقع التواصل)
5/2/2021

يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس اليوم بعيد ميلاده الـ36 ومرور 20 عاما على مسيرته كلاعب كرة قدم محترف.

وفي هذه المناسبة، نشر "صاروخ ماديرا" صورة له ولعائلته يحتفلون بعيد ميلاده وأرفقها بتعليق مؤثر لخص فيها مسيرته

"36 عاما، أمر لا يصدق، وكأن كل شيء بدأ أمس، ولكن الرحلة كانت مليئة بالمغامرات والقصص التي لا تنسى، أول كرة وأول فريق وأول هدف، الزمن يطير.

من ماديرا إلى لشبونة ومن لشبونة إلى مانشستر ومن مانشستر إلى مدريد ومن مدريد إلى تورينو. من أعماق قلبي إلى كل العالم، أعطيت كل شيء أستطيع فعله، لم أتراجع، ودائما حاولت أن أقدم أفضل النسخ مني. في المقابل أعطيتموني حبكم وتقديركم ودعمكم غير المحدود. ولهذا لا أعلم كيف أشكركم. لا يمكن أن أفعل هذا من دونكم.

ومع احتفالي بعيد ميلادي الـ36 و20 عاما على مسيرتي كلاعب محترف، أعتذر منكم لأنني لا أستطيع أن أعدكم بـ20 سنة أخرى. ولكنني أستطيع أن أعدكم بأنني طالما سأعطي بنسبة 100% مني في السنوات المتبقية لي في الملاعب.

شكرا مجددا على دعمكم ورسائلكم اللطيفة وتهانيكم في هذا اليوم. يعني لي الكثير، وجميعكم لديكم مكان مميز في قلبي".

يذكر أن رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال بـ 102 هدف في 170 مباراة، والهداف التاريخي لريال مدريد بـ450 هدفا في 438 مباراة، والفائز بـ5 كرات ذهبية والهداف التاريخي لكرة القدم بـ 762 هدفا في 1043 مباراة إضافة إلى أنه حقق 33 لقبا في مسيرته.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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