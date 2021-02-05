سؤال مازال سواريز يبحث عن إجابته: لماذا استغنى عنيّ برشلونة؟

قال الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، إنه لم يتلق أي تفسير لقرار برشلونة بالسماح له بالرحيل في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان أحد أول مهام المدرب الجديد لبرشلونة رونالد كومان في "الكامب نو" هو إبلاغ سواريز بأنه لم يعد مرغوبا في بقائه.

وقال الدولي الأوروغوياني اليوم إن القرار وطريقة إبلاغه به لم تكن مثالية.

وتابع -في حديث لراديو أوندا ثيرو الإسباني- "عندما أبلغني برشلونة بأنني لم أعد في خطط الفريق كان من الصعب تقبل ذلك.. لم أتوقع حدوثه، كانت فترة صعبة خاصة بالطريقة التي تم بها ذلك. كومان اتصل بي وأبلغني بأنني لست ضمن خططه".

وأضاف "البيستوليرو" أن قرار السماح له بالرحيل لم يفهمه (ليونيل) ميسي فقط، لكن أيضا العديد من الجماهير "(نادي) برشلونة أبلغني بعدم الذهاب للمران، وكان ردي أنه طالما لدي عقد معكم فسأتدرب بالمدينة الرياضية".

وختم بقوله "النادي لم يقدم لي أي تفسير، فقط أبلغوني أنها وجهة نظر المدرب".

وقال كومان في عدة مقابلات إنه ليس نادما على السماح لسواريز بالرحيل، لكن القرار يبدو أكثر تهورا بالنظر إلى التألق الحالي للاعب.

وقاد المهاجم البالغ 34 عاما أتلتيكو إلى الصدارة بفارق 10 نقاط عن نقاط عن فريقه السابق (صاحب المركز الثاني) رغم أن أتلتيكو خاض مباراة أقل.

علاوة على ذلك، يتصدر سواريز قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا وينافس مع الفريق على الصعيد الأوروبي والمحلي أيضا.

وختم "لوزيتو" أنه عندما أصدر برشلونة القرار رسميا "لم أكن أرغب في بدء الحديث مع أتلتيكو ودييغو سيميوني. سعيد بمسار الفريق في الدوري. لدينا أيضا الرغبة للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو لقب لم يحققه أتلتيكو من قبل".