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توتنهام انهار أو يكاد.. هل فقد مورينيو بريقه؟

يعلم مورينيو أن سمعته بأنه أحد أفضل المدربين في العالم في خطر لو استمر انهيار توتنهام (رويترز)
يعلم مورينيو أن سمعته بأنه أحد أفضل المدربين في العالم في خطر لو استمر انهيار توتنهام (رويترز)
5/2/2021

عندما تصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي كانت الجماهير -حتى التي عبرت عن رفضها التعاقد مع جوزيه مورينيو- تحلم بأن المدرب البرتغالي ربما يكون هو "الاستثنائي" في النهاية.

لكن بعد الهزيمة المخيبة أمام تشلسي أمس الخميس -وهي الثالثة على التوالي لتوتنهام في الدوري- تبخر هذا الحلم مع انهيار الفريق اللندني سريعا.

وعلى الجانب الآخر، تقدم تشلسي بقيادة المدرب الجديد توماس توخيل إلى المركز السادس، فيما تراجع توتنهام إلى الثامن، ولا يوجد ما يدل على تحسن موقفه قريبا.

واستهل توتنهام الموسم بخماسية في مرمى ساوثامبتون وبـ6 أهداف في مانشستر يونايتد، وبدا أن مورينيو المعروف بأسلوبه العملي في الفوز بالألقاب تخلى عن نهجه الحذر.

ورغم تراجع أداء توتنهام فإنه نجح في الوصول إلى القمة بانتصار معتمد على الهجمات المرتدة على مانشستر سيتي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعاد إلى القمة مرة أخرى في الشهر التالي بتغلبه على أرسنال.

وربما لم يكن الأداء جميلا، لكنه بالتأكيد كان فعالا.

لكن توتنهام افتقر للأمرين أمس الخميس، ولو كانت الجماهير حاضرة لربما مر مورينيو بليلة صعبة.

ورغم الاعتراف بأن توتنهام خاض المباراة بدون هدافه هاري كين والظهير السريع سيرجيو ريجيلون فإنهما ربما كانا سيفشلان -حتى لو شاركا- في إنقاذ الفريق في ظل هيمنة تشلسي الذي كان يجب عليه حسم انتصاره بنتيجة أكبر من مجرد الاكتفاء بركلة جزاء من جورجينيو.

ويعتمد توتنهام على شعار "تجرأ لفعل أي شيء"، لكن الدليل على ذلك لم يكن حاضرا، وبغض النظر عن محاولاته قرب النهاية افتقر الفريق للإبداع والروح.

ومع اقتراب نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام مانشستر سيتي -وهي الفرصة لحصد اللقب الأول منذ 2008، والاستمرار في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي- فإن استمرار مورينيو يبدو مؤكدا.

لكنه يعلم أن سمعته بأنه أحد أفضل المدربين في العالم في خطر لو استمر انهيار توتنهام.

ورغم إنهاء توتنهام المباراة بشكل قوي واقترابه من إدراك التعادل غير المستحق عبر كارلوس فينيسيوس فإنها كانت ليلة سيئة لمورينيو الذي خسر مباراتين متتاليتين على ملعبه في الدوري لأول مرة في مسيرته.

وقال المدرب البرتغالي "الثقة مهمة جدا في كرة القدم، عندما لا يحقق الفريق نتائج جيدة ويمر بفترة من النتائج السيئة فأنت بحاجة لعامل إضافي للعودة سريعا".

المصدر : وكالات

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