توخيل يهزم مورينيو.. تشلسي يحسم ديربي لندن ويعمق جراح توتنهام بالبريميرليغ

حسم تشلسي ديربي العاصمة البريطانية لندن وتغلب على ضيفه توتنهام مساء الخميس في الجولة 22 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعمق جراح منافسه الذي يواصل التراجع في البريميرليغ.

وارتفع رصيد تشلسي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام توتنهام، الذي تراجع للمركز الثامن.

وسجل جورجينيو هدف فوز تشلسي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، في حين فشل توتنهام في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي.

ويعزز هذا الفوز الثمين على توتنهام الذي يدربه المخضرم جوزيه مورينيو، ثقة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي تولى تدريب تشلسي بعد إقالة فرانك لامبارد الأسبوع الماضي بعد 5 هزائم في 8 مباريات ليتراجع للمركز التاسع.

وحصد توخيل خلال أسبوع واحد مع تشلسي سبع نقاط من ثلاث مباريات في الدوري ولم تهتز شباك الفريق تحت قيادته حتى الآن.