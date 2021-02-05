البث الحي
كرة قدم

تراشق كلامي بين غوارديولا وكلوب والسبب كورونا

غوارديولا (يمين): كنت أعتقد أن كلوب ليس من هذا النوع من المدربين (رويترز)
غوارديولا (يمين): كنت أعتقد أن كلوب ليس من هذا النوع من المدربين (رويترز)
5/2/2021

رد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقوة اليوم الجمعة على نظيره في ليفربول يورغن كلوب الذي قال إن سيتي استفاد من "الراحة" خلال أسبوعين بسبب "كوفيد19" ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأجلت زيارة سيتي إلى إيفرتون التي كانت مقررة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول، بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية للفيروس داخل التشكيلة.

ونتيجة لذلك لم يلعب فريق غوارديولا لمدة أسبوع، بين فوزه 2-صفر على نيوكاسل يونايتد والانتصار 3-1 على تشلسي في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، حين لعب بدون 8 لاعبين بالفريق الأول.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل زيارة سيتي إلى ملعب "أنفيلد" بعد غد الأحد "لم نحصل على راحة في حين نال سيتي راحة لأسبوعين بسبب كوفيد. إنه عام صعب لكنه يبدو أقل صعوبة لبعض الفرق لكن بالنسبة لنا كان شاقا".

وسخر غوارديولا من تعليقات كلوب قائلا "ارتكب خطأ. حصلنا على راحة لشهرين أو 3 أشهر.. لا.. 4 أشهر".

وأضاف "يجب أن ينظر كلوب إلى جدول المباريات مجددا. كنا نواجه كوفيد وحصلنا على راحة لأسبوع واحد ولعبنا بتشكيلة من 14 لاعبا في ستامفورد بريدج".

وتابع "عندما أقابل كلوب سأسأله عن المدة التي لم نلعب خلالها. لم أتوقع ذلك منه وهو يعرف أن هذا ليس حقيقيا.. كنت اعتقد أنه ليس من هذا النوع من المدربين لكن ربما حدث سوء فهم منه".

ويمكن أن يبتعد سيتي بالصدارة بفارق 10 نقاط إذا هزم (حامل اللقب) ليفربول في أنفيلد.

وواصل المدرب الإسباني "لم نحقق نتائج استثنائية هناك لكننا قدمنا مستويات جيدة، وسنسعى للفوز لا التعادل. ندرك قدراتهم".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

وسط مطالب بالتعاقد مع كوستا بدلا من أغويرو.. غوارديولا يثق في هداف سيتي التاريخي

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثقته في قدرة المهاجم سيرجيو أغويرو على استعادة مستواه في الوقت المناسب لمساعدة النادي في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط تشكيك في قدراته البدنية.

بالفيديو.. كلوب يكيل المديح لليفربول: توقيت مناسب للعودة أمام وحش الهجمات المرتدة

كال يورغن كلوب المديح لفريقه بعد أدائه “الشجاع” وإنهاء فترة من التراجع بالفوز 3-1 على مضيفه توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس، لكنه تلقى ضربة جديدة بخط دفاعه المبتلى بالإصابات.

المزيد من كرة قدم

في عيد ميلاده الـ36.. رسالة مؤثرة من رونالدو

رونالدو: لا أستطيع أن أعدكم بـ20 سنة أخرى في الملاعب (مواقع التواصل)

فقد رباطة جأشه في مؤتمر صحفي متوتر.. زيدان غاضبا: احترموني

زيدان: أظهروا لنا بعض الاحترام على ما حققناه. أنتم (الصحافة) تتحدثون كثيرا (رويترز)

الصعود الصاروخي مع برشلونة يتوقف.. كابوس الإصابات لا يفارق فاتي

أي انتكاسة في تعافي فاتي تشكل ضربة قوية لبرشلونة ولمنتخب إسبانيا (غيتي)

نظام جديد لدوري أبطال أوروبا.. تفاصيله وأسباب رفض البعض له

يرغب اليويفا استبدال النظام القديم بدوري من جدول واحد يواجه فيه 36 ناديا 10 منافسين ويتحدد التأهل من خلال جدول دوري واحد (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

دخلت منعطفا متعرجا.. 4 قضايا تحدد بوصلة علاقات إدارة بايدن بتركيا

أردوغان (يمين) مع بايدن أثناء لقاء جمعهما في البيت الأبيض في مارس/آذار 2016 (رويترز)

لماذا أرجأ نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين؟ وماذا اشترط السيسي لاستقباله بالقاهرة؟

لقاء السيسي (يمين) ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017 (رويترز)

5 عادات مسرطنة في مطبخك.. إليكِ البدائل الآمنة

يمكن الوقاية من الإصابة بالسرطان باتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين (مواقع التواصل)