تراشق كلامي بين غوارديولا وكلوب والسبب كورونا

رد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقوة اليوم الجمعة على نظيره في ليفربول يورغن كلوب الذي قال إن سيتي استفاد من "الراحة" خلال أسبوعين بسبب "كوفيد19" ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأجلت زيارة سيتي إلى إيفرتون التي كانت مقررة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول، بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية للفيروس داخل التشكيلة.

ونتيجة لذلك لم يلعب فريق غوارديولا لمدة أسبوع، بين فوزه 2-صفر على نيوكاسل يونايتد والانتصار 3-1 على تشلسي في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، حين لعب بدون 8 لاعبين بالفريق الأول.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل زيارة سيتي إلى ملعب "أنفيلد" بعد غد الأحد "لم نحصل على راحة في حين نال سيتي راحة لأسبوعين بسبب كوفيد. إنه عام صعب لكنه يبدو أقل صعوبة لبعض الفرق لكن بالنسبة لنا كان شاقا".

وسخر غوارديولا من تعليقات كلوب قائلا "ارتكب خطأ. حصلنا على راحة لشهرين أو 3 أشهر.. لا.. 4 أشهر".

وأضاف "يجب أن ينظر كلوب إلى جدول المباريات مجددا. كنا نواجه كوفيد وحصلنا على راحة لأسبوع واحد ولعبنا بتشكيلة من 14 لاعبا في ستامفورد بريدج".

وتابع "عندما أقابل كلوب سأسأله عن المدة التي لم نلعب خلالها. لم أتوقع ذلك منه وهو يعرف أن هذا ليس حقيقيا.. كنت اعتقد أنه ليس من هذا النوع من المدربين لكن ربما حدث سوء فهم منه".

ويمكن أن يبتعد سيتي بالصدارة بفارق 10 نقاط إذا هزم (حامل اللقب) ليفربول في أنفيلد.

وواصل المدرب الإسباني "لم نحقق نتائج استثنائية هناك لكننا قدمنا مستويات جيدة، وسنسعى للفوز لا التعادل. ندرك قدراتهم".