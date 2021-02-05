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الصعود الصاروخي مع برشلونة يتوقف.. كابوس الإصابات لا يفارق فاتي

أي انتكاسة في تعافي فاتي تشكل ضربة قوية لبرشلونة ولمنتخب إسبانيا (غيتي)
أي انتكاسة في تعافي فاتي تشكل ضربة قوية لبرشلونة ولمنتخب إسبانيا (غيتي)
5/2/2021

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة أن لاعب برشلونة الشاب أنسو فاتي خضع لجراحة ثانية في ركبته المصابة، مما قد يبدد آماله في العودة للعب هذا الموسم.

وقالت محطة "تي.في3" (TV3) التلفزيونية الكتالونية إن عملية تعافي فاتي (18 عاما) من الجراحة الأولى التي خضع لها لعلاج إصابة مني بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام ريال بيتيس، لم تكن تسير بطريقة جيدة مثلما كان متوقعا في البداية.

وكان التقدير المبدئي لتعافي لاعب برشلونة 4 أشهر، وكان يأمل أن يعود من أجل خوض مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مارس/آذار المقبل.

وقال التقرير إن الانتكاسة تسببت في خضوع فاتي لجراحة ثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأضاف أن خضوعه لجراحة ثالثة ليس مستبعدا.

وذكر برشلونة في بيان الأسبوع الماضي أن تعافي اللاعب "في مسار مرضٍ للغاية".

ولم يرد برشلونة بعد على طلب من رويترز للتعقيب على التقرير.

وستمثل أي انتكاسة في تعافي فاتي ضربة قوية لبرشلونة، الذي يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال يوم 16 من الشهر الحالي، ولمنتخب إسبانيا قبل بطولة أمم أوروبا هذا الصيف.

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