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السلطات ترفض دخول ليفربول إلى ألمانيا لمواجهة لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا

ليفربول لن يستطيع دخول ألمانيا إلا بتصريح من السلطات بسبب كورونا (غيتي)
ليفربول لن يستطيع دخول ألمانيا إلا بتصريح من السلطات بسبب كورونا (غيتي)
4/2/2021

ذكرت وسائل إعلام ألمانية يوم الخميس أن نادي لايبزيغ لن يتمكن من استضافة ليفربول في مواجهة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الشهر بعد أن رفضت السلطات إصدار تصريح سفر للنادي الإنجليزي.

ورفضت الشرطة الاتحادية الألمانية طلبا تقدم به النادي صاحب الضيافة للحصول على تصريح خاص كان من شأنه السماح لليفربول بالسفر إلى لايبزيغ لخوض مباراة ذهاب دور ثمن النهائي في 16 فبراير/شباط رغم القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان "أبلغنا نادي لايبزيغ اليوم بأن المسألة لا تندرج تحت فئة الظروف الاستثنائية".

وذكرت التقارير أنه سيتعين على لايبزيغ الآن البحث عن ملعب بديل للمواجهة ويجب أن يخطر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بأي تغيير بحلول يوم الاثنين المقبل.

وأعلن لايبزيغ أنه لن يصدر أي تعليق اليوم الخميس بشأن مواجهة ليفربول.

وسيستضيف ليفربول مباراة الإياب في العاشر من مارس/آذار.

المصدر : رويترز

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