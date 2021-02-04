وضع معقد يمر به الملكي.. ريال مدريد يغرق هذا الموسم وزيدان يسعى لانتشاله مجددا

يتطلع نادي ريال مدريد إلى الفوز على هويسكا بعد غد السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، سعيا لجرعة من الثقة في ظل تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

وخسر "الملكي" بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على ملعبه أمام ليفانتي في الجولة الماضية، ليصبح المدرب في موقف صعب، رغم أن هذا ليس بالشيء الجديد عليه.

ويحتل الريال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 20 مباراة بفارق 10 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراة واحدة أقل من النادي الملكي.

وعاد زيدان للإشراف على تدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، وسيكون موجودا في المواجهة أمام هويسكا بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بالدوري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من الموسم، طالبت وسائل إعلام إسبانية وبعض الجماهير بإقالة زيدان، لكن المدرب الفرنسي قاد الريال لثلاثة انتصارات حاسمة في غضون أسبوع واحد أمام إشبيلية وأتلتيكو وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ويأمل الريال في استعادة جهوده قائده سيرخيو راموس والظهير الأيمن داني كاربخال بعد غيابهما عن مواجهة ليفانتي، ولكن إيدير ميليتاو سيغيب للإيقاف.

ولن يشارك صانع اللعب البلجيكي إدين هازارد في المباراة بعد تعرضه لإصابة جديدة ستبعده لنحو 4 أسابيع.

وقال تيبو كوروتوا حارس مرمى الريال "علينا أن نقاتل، الليغا مستمرة حتى مايو/أيار المقبل، علينا الرد ونتمنى أن يخسر أتلتيكو، لكنهم يواصلون الفوز".

ويأمل هويسكا الذي يبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الأمان، أن يستغل الأزمة الحالية للريال، وأن يستثمر الدفعة القوية التي حصل عليها بعد فوزه المثير على ملعب فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف الأسبوع الماضي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني مع ضيفه سيلتا فيغو يوم الاثنين المقبل، بعد أن خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم حين سقط على ملعب الريال.

ويتصدر الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم "الأتلتي" صدارة قائمة الهدافين بـ14 هدفا بفارق هدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة.

ويخرج برشلونة الوصيف بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لملاقاة مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد بعد اكتساح غرناطة 5-2 في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعاني برشلونة على مستوى خط الدفاع لكنه قدم مسيرة مذهلة في 2021 بعد بداية باهتة، عقب وصول مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان لأفضل مستوى له منذ انتقاله من أتلتيكو عام 2019.

وسجل غريزمان 7 أهداف في آخر 7 مباريات ليستعيد موقعه في التشكيل الأساسي على حساب مارتين براثويت.

وقال غريزمان بعد الفوز على غرناطة "لقد أظهرنا عقلية الفوز، الانتصار سيمنحنا الكثير من الثقة.. أريد المزيد من الاستمرارية، ظهرت بمستوى طيب خلال الشهر الماضي، أريد أن أستمر على هذا حتى نهاية الموسم، نلت ثقة مدربي وزملائي"، وتابع "الأهداف ليست الشيء الأهم، الأهم هو الفريق".

ويفتقد برشلونة جهود أنسو فاتي وجيرارد بيكيه وفيليب كوتينيو في الوقت الذي تعرض فيه سيرجي روبرتو لإصابة في الفخذ في أول مشاركة له بعد غياب بسبب المشكلة نفسها، ومن المتوقع غيابه عن المباراة المقبلة.

ولم يخسر ريال بيتيس، صاحب المركز السابع، في آخر 8 مباريات له على مستوى جميع المسابقات.