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واحد منهم فقط يتصدر.. ماذا حل بأبطال الدوريات الخمسة الكبرى؟

"الريدز" يحتل المركز الرابع في "البريميرليغ" بفارق 7 نقاط عن مان سيتي المتصدر (رويترز)
"الريدز" يحتل المركز الرابع في "البريميرليغ" بفارق 7 نقاط عن مان سيتي المتصدر (رويترز)
4/2/2021

انتصف الموسم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وأبطالها الموسم الماضي يعانون للمحافظة على ألقابهم.

وحده بايرن ميونخ الفائز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي يتصدر جدول ترتيب البطولة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه لايبزيغ، بعد مرور 19 جولة.

وبعد مرور 22 جولة على منافسات الدوري الإنجليزي، يحتل ليفربول (بطل الموسم السابق) المركز الرابع ورصيده 40 نقطة وبفارق 7 عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وفي الدوري الإسباني حالُ (البطل) ريال مدريد ليس أفضل من ليفربول، الفريق "الملكي" يقبع -بعد مرور 20 جولة من البطولة- في المركز الثالث وبفارق 10 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.

يوفنتوس في "الكالتشيو" الإيطالي يواجه منافسة شرسة لانتزاع لقبه من قطبي مدينة ميلان، فالمتصدر (ميلان) يتفوق على "اليوفي" صاحب المركز الرابع، بـ 7 نقاط بعد مرور 20 جولة، لكن فريق "السيدة العجوز" يملك مباراة مؤجلة.

وفي فرنسا، أخفق باريس سان جيرمان -حتى الجولة رقم 23- في فرض سيطرته المطلقة على الدوري، إذ يحتل المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن (ليل) المتصدر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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