الهزيمة الثانية على أنفيلد في أسبوعين.. ليفربول يخسر أمام برايتون ويبتعد عن صدارة البريميرليغ

عاد ليفربول لنتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتلقت آماله في الاحتفاظ بلقب البريميرليغ ضربة موجعة جديدة، عقب خسارته المفاجئة صفر-1 أمام ضيفه برايتون الأربعاء في الجولة 22.

وتجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق 7 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل لقائهما المرتقب الأحد المقبل في المرحلة القادمة من البطولة على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

في المقابل، ارتفع رصيد برايتون -الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة- إلى 24 نقطة في المركز 15.

وبعدما أعطى الأمل لجماهيره باستمرار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تغلبه على مضيفيه توتنهام وويستهام، اللذين جاءا بعد 5 مباريات عجز خلالها عن الفوز؛ وجّه ليفربول صدمة جديدة لمحبيه بخسارته أمام برايتون، الذي كان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من الأهداف لولا تألق الحارس الأيرلندي كايمهين كيليهر، الذي تصدى لأكثر من تسديدة للاعبي الفريق الضيف.

وتقمص ستيفن ألزاتي دور البطولة في اللقاء بتسجيله هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 56.

وهذه الخسارة هي الثانية على التوالي التي يتلقاها ليفربول على ملعبه في بطولة الدوري، بعدما خسر أمام بيرنلي بالنتيجة ذاتها، في لقائه الأخير على أنفيلد قبل نحو أسبوعين.