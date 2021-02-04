قبل مواجهة توتنهام وتشلسي الليلة.. "حرب" نفسية من مورينيو على توخيل

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إن نظيره توماس توخيل مدرب تشلسي الجديد لديه وظيفة سهلة قبل مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة.

ونال مورينيو لقب الدوري مرتين في فترته الأولى مع تشيلسي ثم مرة أخرى عندما عاد للفريق.

ويسعى المدرب البرتغالي لإنهاء صيام توتنهام عن الألقاب، وقاد الفريق لنهائي كأس الأندية المحترفة الذي سيقام في أبريل/نيسان المقبل، إضافة إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن آمال توتنهام في المربع الذهبي في الدوري تلقت عدة ضربات، ويعلم مورينيو أن مواجهة "البلوز" الليلة ستكون حاسمة بعدما تراجع فريقه إلى المركز السابع.

وقال مورينيو "لا أعتقد أن تدريب تشلسي مهمة صعبة لأنني فزت معه باللقب 3 مرات. كارلو أنشيلوتي فاز باللقب وأيضا أنطونيو كونتي".

"الفوز بالألقاب هناك ليس صعبا. تشيلسي دائما يملك لاعبين رائعين. المدربون يحبون تدريب مثل هذه الأندية، وبوجود اللاعبين المتاحين أمامهم فهناك فرصة جيدة للنجاح والفوز بالألقاب. في حالتي كنت هناك في فترتين مختلفتين وكنت بطلا في فترتين مختلفتين".

وتولى الألماني توخيل المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد الأسبوع الماضي بعد 5 هزائم في 8 مباريات ليتراجع للمركز التاسع.

وحصد توخيل 4 نقاط في أول مباراتين مع الفريق.