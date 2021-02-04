أتلانتا يسقط نابولي في فخ التعادل على ملعب مارادونا بنصف نهائي كأس إيطاليا

نجح فريق أتلانتا في تحقيق تعادل سلبي على ملعب مضيفه نابولي مساء الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفضل تألق حارس مرماه ديفيد أوسبينا.

وعجز نابولي عن فرض كلمته على ملعب دييغو مارادونا، وتعرض مرماه للعديد من الهجمات الخطيرة، لكن لاعبي الفريقين تباروا في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال المباراة.

وتألق حارس أتلانتا ديفيد أوسبينا الذي أنقذ فرصتين خطيرتين من ماتيو بيسينا ولويس مورييل بواقع فرصة في كل شوط.

وسترجح هذه النتيجة الإيجابية فرص أتلانتا في حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في لقاء الإياب، الذي سيقام على ملعب أتلانتا الأربعاء القادم.

وكان يوفنتوس فاز 2-1 على إنتر ميلان في الدور نفسه أمس الثلاثاء.