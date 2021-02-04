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شاهد.. ثنائية جينياك تقود تيغريس لنصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب أولسان

جينياك يحتفل بتسجيله الهدف الأول لتيغريس (رويترز)
جينياك يحتفل بتسجيله الهدف الأول لتيغريس (رويترز)
4/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202108:38 PM (مكة المكرمة)

قاد النجم الفرنسي المخضرم أندريه بيير جينياك فريقه تيغريس أونال المكسيكي للتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها الفريق المكسيكي 2-1 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي اليوم الخميس، في الدور الثاني للمسابقة.

وبادر أولسان، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي، بالتسجيل عن طريق كي هي كيم في الدقيقة 24.

وتقمّص جينياك دور البطولة في اللقاء، بعدما قاد تيغريس، الذي يلعب في المسابقة لأول مرة في تاريخه أيضا، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" (CONCACAF)، لقلب الطاولة على أولسان.

وأحرز جينياك هدف التعادل لتيغريس في الدقيقة 38، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، ضرب تيغريس موعدا في المربع الذهبي للبطولة يوم الأحد المقبل مع بالميراس البرازيلي، ممثل قارة أميركا الجنوبية، بطل كأس ليبرتادوريس، الذي تم إعفاؤه من اللعب في الدور الثاني.

في المقابل، يلتقي أولسان يوم الأحد المقبل أيضا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة، مع الخاسر من مباراة الدور الثاني الأخرى بين الدحيل القطري والأهلي المصري، التي تجرى في وقت لاحق اليوم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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