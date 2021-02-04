شاهد.. ثنائية جينياك تقود تيغريس لنصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب أولسان

قاد النجم الفرنسي المخضرم أندريه بيير جينياك فريقه تيغريس أونال المكسيكي للتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها الفريق المكسيكي 2-1 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي اليوم الخميس، في الدور الثاني للمسابقة.

وبادر أولسان، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي، بالتسجيل عن طريق كي هي كيم في الدقيقة 24.

#كأس_العالم_للأندية 🏆 ⚽️🥅 رأسية كيم كي هي تعطي الأفضلية لفريق أولسان هيونداي أمام تيغريس معلنة عن أول أهداف كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™#ClubWC | #beINClubWC pic.twitter.com/pWLcFB2AJz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2021

وتقمّص جينياك دور البطولة في اللقاء، بعدما قاد تيغريس، الذي يلعب في المسابقة لأول مرة في تاريخه أيضا، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" (CONCACAF)، لقلب الطاولة على أولسان.

🔥 شوط أول: تيغريس 2-1 أولسان هيونداي ⚽️🥅 أندريه بيير جينياك يواصل كتابة التاريخ بتسجيله لثنائية في مرمى الفريق الكوري الجنوبي#كأس_العالم_للأندية#ClubWC | #beINClubWC pic.twitter.com/ozSny8CEkx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2021

وأحرز جينياك هدف التعادل لتيغريس في الدقيقة 38، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، ضرب تيغريس موعدا في المربع الذهبي للبطولة يوم الأحد المقبل مع بالميراس البرازيلي، ممثل قارة أميركا الجنوبية، بطل كأس ليبرتادوريس، الذي تم إعفاؤه من اللعب في الدور الثاني.

في المقابل، يلتقي أولسان يوم الأحد المقبل أيضا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة، مع الخاسر من مباراة الدور الثاني الأخرى بين الدحيل القطري والأهلي المصري، التي تجرى في وقت لاحق اليوم.