سان جيرمان يهزم نيم ويستمر في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي

تجاوز باريس سان جيرمان هزيمته مطلع الأسبوع الحالي بفوز مقنع 3-صفر على ضيفه نيم متذيل الترتيب، ليواصل مطاردة ليل متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الأربعاء.

وهز أنخيل دي ماريا وبابلو سارابيا وكيليان مبابي الشباك؛ ليرتفع رصيد حامل اللقب إلى 48 نقطة من 23 مباراة.

ويتأخر باريس سان جيرمان -الذي خسر 2-3 أمام مضيفه لوريان السبت الماضي- بـ3 نقاط عن ليل، ونقطة واحدة عن أولمبيك ليون.

ويملك نيم -الذي خسر 9 مرات في آخر 11 مباراة- 15 نقطة من 22 مباراة.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة من دون نيمار، الذي غاب بسبب الإيقاف، ولم يتأثر بعدم وجود المهاجم البرازيلي أمام نيم الذي لم يقدم الكثير.

ومنح دي ماريا -الذي صام عن التسجيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- التقدم لصاحب الأرض بعد 18 دقيقة، بعدما خطف تمريرة لامين فومبا إلى حارسه.

وعزز سارابيا تفوق باريس سان جيرمان قبل 9 دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من ركلة حرة من دي ماريا.

واختتم مبابي الأهداف بتسديدة رائعة بعد تمريرة من لياندرو باريديس.