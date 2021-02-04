برشلونة يفلت من كمين غرناطة ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

لحق برشلونة بركب المتأهلين لنصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، إثر فوزه المثير على غرناطة 5-3 مساء الأربعاء، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.

وقدم الفريق الأندلسي مباراة كبيرة، تمكن خلالها من التقدم بهدفين تناوب على تسجيلهما كل من البرازيلي كينيدي، والمهاجم المخضرم روبرتو سولدادو في الدقيقتين 33 و47.

وظل غرناطة متحكمًا في نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 88؛ إذ نجح برشلونة في تقليص الفارق بهدف للفرنسي أنطوان غريزمان، قبل أن يُحرز جوردي ألبا هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

وأجبرت نتيجة التعادل الفريقين على خوض شوطين إضافيين، استطاع برشلونة خلال الأول منهما تسجيل هدف التقدم برأسية متقنة من أنطوان غريزمان، قبل أن يعدل غرناطة الكفة سريعًا من ركلة جزاء نفذها اللاعب فيدي فيكو.

ومع حلول الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني، سجل الهولندي فرينكي دي يونغ هدفًا رابعًا للفريق الكتالوني، الذي أمّن تأهله بهدف خامس جاء بأقدام المدافع المتألق جوردي ألبا.

وبهذا الفوز حجز برشلونة بطاقة العبور الثالثة إلى الدور القادم، بعدما سبقه فريقا إشبيلية وليفانتي المتأهلان على حساب ألميريا وفياريال.

وتستكمل منافسات الدور ربع نهائي اليوم الخميس، بمواجهة ريال بيتيس وأتلتيك بلباو على بطاقة التأهل الأخيرة.