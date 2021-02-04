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المغرب يكتسح الكاميرون ويواجه مالي في نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

فرحة لاعبي المغرب بالفوز على صاحب الضيافة (مواقع التواصل)
فرحة لاعبي المغرب بالفوز على صاحب الضيافة (مواقع التواصل)
3/2/2021

ضرب المنتخب المغربي موعدا مع نظيره المالي في نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، بعد فوزه الكبير 4-صفر على الكاميرون صاحبة الضيافة في نصف نهائي البطولة.

ونجح المنتخب المغربي -حامل اللقب- في التفوق التام على صاحب الملعب وسجل هدفين في كل شوط.

وسجل سفيان بوفتيني الهدف الأول لأسود الأطلس في الدقيقة 29، وأضاف سفيان رحيمي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 40 و74، قبل أن يختتم محمد علي بامعمر الرباعية في الدقيقة 82.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تأهل منتخب مالي للمباراة النهائية بعد الفوز 5-4 على غينيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في نصف النهائي في دوالا بالكاميرون.

المصدر : الجزيرة

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