المغرب يكتسح الكاميرون ويواجه مالي في نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

ضرب المنتخب المغربي موعدا مع نظيره المالي في نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، بعد فوزه الكبير 4-صفر على الكاميرون صاحبة الضيافة في نصف نهائي البطولة.

ونجح المنتخب المغربي -حامل اللقب- في التفوق التام على صاحب الملعب وسجل هدفين في كل شوط.

وسجل سفيان بوفتيني الهدف الأول لأسود الأطلس في الدقيقة 29، وأضاف سفيان رحيمي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 40 و74، قبل أن يختتم محمد علي بامعمر الرباعية في الدقيقة 82.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تأهل منتخب مالي للمباراة النهائية بعد الفوز 5-4 على غينيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في نصف النهائي في دوالا بالكاميرون.