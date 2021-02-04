الأهلي يتصدر توتير في مصر وقطر قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

تستعد الجماهير العربية -وتحديدا المصرية والقطرية منها- للقاء المواجهة العربية المرتقب بين الأهلي والدحيل، الليلة في ثاني مباريات اليوم الافتتاحي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة.

وأطلقت جماهير الأهلي وسوما عدة تصدرت التداول (الترند) في موقع تويتر بمصر، أبرزها "يلا يا أهلي"، "الأهلي الكبير جاهز للدحيل"، و"الأهلي"، وجاءت جميعها لدعم وتحفيز لاعبي الفريق قبل لقاء النادي القطري الليلة، معلقين آمالا كبيرة على التأهل للدور المقبل من البطولة العالمية.

كما جاء اسم "الأهلي"، و"الأهلي المصري" من بين الأكثر تفاعلا على موقع تويتر في قطر بحوالي 200 ألف تغريدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث توجد جالية مصرية كبيرة وعدد كبير من عشاق ومشجعي الأهلي المصري.

وجاءت التفاعلات في معظمها بعبارات تحفيزية وكلمات كلها فخر بممثل مصر والقارة الأفريقية في مونديال الأندية. فقال المغرد خالد تاج الدين: "نبدأ يومنا بالاحتفال بالأهلي وتشريفه لبطولة العالم للأندية.. بغض النظر عن أي نتيجة، اليوم العالم كله سيتفرج على ممثل مصر الأول، ربنا معاكم وينصركم".

والفائز من مواجهة الأهلي والدحيل سيكون على موعد مع مواجهة تاريخية في نصف النهائي، ضد بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا.

إثارة مرتقبة في افتتاح #كأس_العالم_للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™ 🏆 🇲🇽 تيجريس أونال – أولسان هيونداي 🇰🇷

الخميس الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (استاد أحمد بن علي) 🇶🇦 الدحيل – الأهلي 🇪🇬

الخميس الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي( استاد المدينة التعليمية) التصريحات 🗣 والتفاصيل هنا ✍👇 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) February 3, 2021

أبطال الأهلي هيشرفونا ان شاء الله 🙏 pic.twitter.com/BZfXAmiTsp — Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) February 4, 2021

نبدأ يومنا بالاحتفال ب #الأهلي و تشريفه لبطولة العالم للأندية 🔥🔥 .. بغض النظر عن أي نتيجة .. النهارده العالم كله هيتفرج على ممثل مصر الاول .. ربنا معاكم وينصركم 🌷🙏 #الفرحة_الليلة#الاهلي_الكبير_جاهز_للدحيل pic.twitter.com/hl6Z0McW8h — Khaled Tag ElDeen (@KhaledTagEldeen) February 4, 2021

خليكو و ثقين في نفسكم و احنا و ثقين فيكو مفيش فرق بين لاعب اساسي و احتياطي المهم يكون11راجل في ملعب العب برجولة بروح الابطال الدحيل زي اي فريق هو بطل قطر انتو ابطال افريقيا بتوفيق بسو للجنب الايجابي بس #الاهلي_الكبير_جاهز_للدحيل #يلا_يا_اهلي #الاهلي 💜💜@AlAhly — Abdo Sabry (@Abdosabry0192) February 4, 2021

الشعور بالفخر أن الأهلى هيلعب ف كأس العالم للأندية 🦅⁦❤️⁩#يلا_يا_اهلي#كأس_العالم_للأندية — Youssef Ashraf || يــــوســف (@YousefAshraf777) February 4, 2021

الليله طله الملك ، الليله موعد لقاه ❤️

الليله نغني ع الملأ ، الأهلي هو الحياة ❤️#الاهلي_في_المونديال ❤️❤️💞💞💞💞🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fzCkj8C9LO — Esraa El Sheikh (@RoaaElsheikh) February 4, 2021

الليلة ليلة ملك افريقيا ، الليلة يطل علينا افضل نادي في الكون .. الليلة انتم في حضرة الاهلي في كأس العالم للاندية ❤️#الاهلي_الكبير_جاهز_للدحيل pic.twitter.com/2VdhF5kJko — ahmed. M Saad (@ahmedMS22054222) February 4, 2021

صباح اول يوم في كأس العالم للأندية. يارب صبحنا وربحنا وأمام الدحيل لا تفضحنا.

✌️🦅⚽🔥💪🔥⚽🦅✌️#الأهلي_في_المونديال #الاهلي_الكبير_جاهز_للدحيل pic.twitter.com/n034FTBbrH — 𝑨𝒎𝒓 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒆𝒅 (@A_United10) February 4, 2021