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الأهلي يتصدر توتير في مصر وقطر قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

مواجهة مرتقبة اليوم بين بطل أفريقيا وحامل لقب الدوري القطري (مواقع التواصل)
مواجهة مرتقبة اليوم بين بطل أفريقيا وحامل لقب الدوري القطري (مواقع التواصل)
4/2/2021

تستعد الجماهير العربية -وتحديدا المصرية والقطرية منها- للقاء المواجهة العربية المرتقب بين الأهلي والدحيل، الليلة في ثاني مباريات اليوم الافتتاحي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة.

وأطلقت جماهير الأهلي وسوما عدة تصدرت التداول (الترند) في موقع تويتر بمصر، أبرزها "يلا يا أهلي"، "الأهلي الكبير جاهز للدحيل"، و"الأهلي"، وجاءت جميعها لدعم وتحفيز لاعبي الفريق قبل لقاء النادي القطري الليلة، معلقين آمالا كبيرة على التأهل للدور المقبل من البطولة العالمية.

كما جاء اسم "الأهلي"، و"الأهلي المصري" من بين الأكثر تفاعلا على موقع تويتر في قطر بحوالي 200 ألف تغريدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث توجد جالية مصرية كبيرة وعدد كبير من عشاق ومشجعي الأهلي المصري.

وجاءت التفاعلات في معظمها بعبارات تحفيزية وكلمات كلها فخر بممثل مصر والقارة الأفريقية في مونديال الأندية. فقال المغرد خالد تاج الدين: "نبدأ يومنا بالاحتفال بالأهلي وتشريفه لبطولة العالم للأندية.. بغض النظر عن أي نتيجة، اليوم العالم كله سيتفرج على ممثل مصر الأول، ربنا معاكم وينصركم".

والفائز من مواجهة الأهلي والدحيل سيكون على موعد مع مواجهة تاريخية في نصف النهائي، ضد بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا.

 

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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