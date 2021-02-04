شاهد.. الأهلي يهزم الدحيل ويتأهل لمواجهة بايرن ميونخ بنصف نهائي مونديال الأندية

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه بهدف دون رد على الدحيل القطري اليوم الخميس، في ربع نهائي البطولة.

وعلى ملعب المدينة التعليمية -أحد ملاعب كأس العالم في قطر 2022- استغل الأهلي ارتباك دفاع الدحيل في تمرير الكرة أمام منطقة جزائهم، وقطع الكرة التي أنهاها حسين الشحات بتصويبة قوية سكنت شباك حارس الدحيل في الدقيقة 30.

وألغى الحكم بسبب التسلل هدفا ثانيا للأهلي في الدقيقة 40 سجله والتر بواليا، وذلك بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد الذي احتاج نحو دقيقتين للتأكد من وجود المخالفة.

هدف والتر بواليا الملغي

هل تسلل ام لا ؟ #يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/jxFfm65zAq — Capitano (@Capitanoo72) February 4, 2021

وبهذا الفوز، ضرب الأهلي موعدا في المربع الذهبي للبطولة يوم الاثنين المقبل مع بايرن ميونخ الألماني، بطل دوري أبطال أوروبا، الذي تم إعفاؤه من اللعب في الدور الثاني.

#كأس_العالم_للأندية تيغريس يُزيح أولسان هيونداي ويبلغ نصف النهائي الأهلي يتخطّى الدحيل ويلاقي بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية 🗓️ جدول مباريات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™️ اشترك الآن ولا تفوت المتعة 👇 🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

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في المقابل، يلتقي الدحيل القطري مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يوم الأحد المقبل، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.