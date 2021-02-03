البث الحي
كرة قدم

هزم إنتر ميلان في عقر داره.. ثنائية رونالدو تقرب يوفنتوس من نهائي كأس إيطاليا

رونالدو قاد يوفنتوس لقلب الطاولة على الإنتر (غيتي)
رونالدو قاد يوفنتوس لقلب الطاولة على الإنتر (غيتي)
2/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202101:10 AM (مكة المكرمة)

قطع يوفنتوس خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه المثير على مضيفه إنتر ميلان 2-1 في ذهاب المربع الذهبي.

وقلب يوفنتوس تأخره بهدف إلى فوز خلال الشوط الأول، بفضل تألق هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن رونالدو أدرك التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 26، ثم عاد قائد المنتخب البرتغالي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة (35).

وتجمع المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين نابولي وأتالانتا، حيث يلتقي الفريقان ذهابا الأربعاء.

ويخوض يوفنتوس مواجهة الإياب على ملعبه أمام إنتر ميلان الثلاثاء المقبل، على أن يصعد الفائز في مجموع المباراتين لملاقاة الفائز من مواجهة أتالانتا ونابولي في النهائي.

يذكر أن يوفنتوس خسر المباراة النهائية للنسخة الماضية من بطولة الكأس على يد نابولي بالركلات الترجيحية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رونالدو يواجه إنسيني.. يوفنتوس المتعثر الخائف من اختبار السوبر الإيطالي أمام نابولي المتألق

وسط الكبوة الكبيرة التي يمر بها يوفنتوس في الموسم الحالي، يأمل فريق السيدة العجوز في تجنّب السقوط أمام نابولي اليوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الإيطالي خوفا من تفاقم أزمته في الموسم الحالي.

المزيد من كرة قدم

خطأ في الترجمة.. محرز يرد على بلماضي ويؤكد أنه سعيد في مانشستر سيتي

محرز سجل 6 أهداف مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال هذا الموسم (رويترز)

مرهق وخاطب الطبيب المتهم بالتقصير في علاجه.. فيديو جديد لمارادونا قبل أيام من وفاته

مارادونا خضع لعملية جراحية قبل أسابيع من وفاته (رويترز)

دعم النادي أم السيطرة عليه؟.. خلفيات الاتفاق بين الزمالك ووزارة الإنتاج الحربي

الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور يضع حجر الأساس لمشروع فرع السادس من أكتوبر (مواقع التواصل الاجتماعي)

إصابة جديدة تلوح في الأفق.. هازارد "الزجاجي" والصفقة الخاسرة للملكي

هازارد غاب عن 17 مباراة للملكي هذا الموسم بسبب الإصابات (رويترز)
الأكثر قراءة

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (3).. مرسي والسيسي والطريق إلى المذبحة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

كورونا.. خبراء "الصحة العالمية" يزورون مختبر ووهان وأوروبا مهتمة باللقاحات الروسية والصينية

وفد خبراء منظمة الصحة العالمية داخل مختبر ووهان لأبحاث الفيروسات (غيتي)

أغنى رجل بالعالم يتخلى عن عرشه.. بيزوس يتنحى عن منصبه في أمازون

بيزوس أنهى دوره مديرا تنفيذيا؛ فالعمل الذي بدأه كبائع كتب على الإنترنت قبل 27 عامًا أصبح الآن أحد أكثر الشركات قيمة في العالم (الفرنسية)