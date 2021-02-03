هزم إنتر ميلان في عقر داره.. ثنائية رونالدو تقرب يوفنتوس من نهائي كأس إيطاليا

قطع يوفنتوس خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه المثير على مضيفه إنتر ميلان 2-1 في ذهاب المربع الذهبي.

وقلب يوفنتوس تأخره بهدف إلى فوز خلال الشوط الأول، بفضل تألق هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن رونالدو أدرك التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 26، ثم عاد قائد المنتخب البرتغالي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة (35).

وتجمع المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين نابولي وأتالانتا، حيث يلتقي الفريقان ذهابا الأربعاء.

ويخوض يوفنتوس مواجهة الإياب على ملعبه أمام إنتر ميلان الثلاثاء المقبل، على أن يصعد الفائز في مجموع المباراتين لملاقاة الفائز من مواجهة أتالانتا ونابولي في النهائي.

يذكر أن يوفنتوس خسر المباراة النهائية للنسخة الماضية من بطولة الكأس على يد نابولي بالركلات الترجيحية.