وصفها بالتاريخية.. العين الإماراتي يوقّع مذكرة تفاهم مع نادي حيفا الإسرائيلي

وقع نادي العين الإماراتي -اليوم الأربعاء- مذكرة تفاهم وصفها بالتاريخية مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي.

وأكد موقع نادي العين أن الناديين وافقا على إقامة مباراتين وديتين، حيث سيستضيف ملعب هزاع بن زايد المباراة الأولى، بينما ستقام الثانية في مدينة حيفا، وسيتم تحديد موعدهما لاحقا.

"الزعيم" يوقع على مذكرة تفاهم تاريخية مع مكابي حيفا الإسرائيلي محمد بن ثعلوب: ماضون على نهج قيادتنا الرشيدة وملتزمون بقيم ومبادئ نادي العين استاد هزاع بن زايد يستضيف "مباراة السلام" الأولى بين العين ومكابي والثانية في إسرائيل 📝 https://t.co/48DzSZilEM #نادي_العين pic.twitter.com/05mvm2BTTA — نادي العين (@alainfcae) February 3, 2021

ويأتي هذا التوقيع بعد سلسلة من خطوات التطبيع الرياضي آخرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما وقّعت الإمارات في العاصمة أبو ظبي اتفاقية تقضي ببيع 50% من أسهم فريق كرة القدم "بيتار يروشاليم" أو "بيتار القدس" إلى رجل الأعمال من العائلة الحاكمة، الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، الذي سيستثمر في الفريق اليهودي 10 ملايين دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وجاء ذلك رغم ارتباط اسم فريق بيتار يروشاليم بالعنصرية وكراهية العرب، بل إقدام جماهيره على رفع عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعارض انضمام أي لاعب عربي للفريق، كما عارضت الصفقة الإماراتية.