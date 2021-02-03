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وصفها بالتاريخية.. العين الإماراتي يوقّع مذكرة تفاهم مع نادي حيفا الإسرائيلي

صورة تذكارية بعد توقيع عقد الشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي ونادي بيتار يروشاليم (مواقع التواصل)
صورة تذكارية بعد توقيع عقد الشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي ونادي بيتار يروشاليم (مواقع التواصل)
3/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202111:38 AM (مكة المكرمة)

وقع نادي العين الإماراتي -اليوم الأربعاء- مذكرة تفاهم وصفها بالتاريخية مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي.

وأكد موقع نادي العين أن الناديين وافقا على إقامة مباراتين وديتين، حيث سيستضيف ملعب هزاع بن زايد المباراة الأولى، بينما ستقام الثانية في مدينة حيفا، وسيتم تحديد موعدهما لاحقا.

ويأتي هذا التوقيع بعد سلسلة من خطوات التطبيع الرياضي آخرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما وقّعت الإمارات في العاصمة أبو ظبي اتفاقية تقضي ببيع 50% من أسهم فريق كرة القدم "بيتار يروشاليم" أو "بيتار القدس" إلى رجل الأعمال من العائلة الحاكمة، الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، الذي سيستثمر في الفريق اليهودي 10 ملايين دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وجاء ذلك رغم ارتباط اسم فريق بيتار يروشاليم بالعنصرية وكراهية العرب، بل إقدام جماهيره على رفع عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعارض انضمام أي لاعب عربي للفريق، كما عارضت الصفقة الإماراتية.

المصدر : وكالة سند

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