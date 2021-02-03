مرهق وخاطب الطبيب المتهم بالتقصير في علاجه.. فيديو جديد لمارادونا قبل أيام من وفاته

بثت قناة تلفزيونية أرجنتينية مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، تم تصويره قبل أيام قليلة من وفاته، ويظهر فيه مرهقا وآثار المرض بادية عليه وهو يوجّه تحية خاصة إلى الطبيب الذي يواجه حاليا متاعب بسبب ظروف وفاة الأسطورة الأرجنتيني.

ويظهر مارادونا، الذي توفي يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو يضع ضمادة على الجانب الأيسر من جمجمته، وذلك بعد خضوعه قبل أيام من ذلك لعميلة جراحية من أجل إزالة تجمع دموي في الدماغ.

وكان الأسطورة الأرجنتيني الراحل جالسا إلى طاولة الطعام في بيته الواقع بمنطقة "سان أندريس دي تيغري" في بيونس آيرس، حيث كان يتابع فترة النقاهة بعد العملية الجراحية.

ويظهر مارادونا في المقطع المصور الذي بثته قناة "كرونيكا تي في" (Crónica TV) الأرجنتينة إلى جانب صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا، وقال "أنا متقوس بعض الشيء (في إشارة إلى الجراحة في رأسه)، لكن كل شيء على ما يرام"، ووجه وهو ينظر إلى الكاميرا تحية إلى ليوبولدو لوكي، وهو الدكتور الذي أشرف على علاجه.

ويواجه لوكي حاليا متاعب قضائية بعد أن وجهت إليه العدالة الأرجنتينية اتهامات في إطار التحقيق في ظروف وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني.

ودافع لوكي عن نفسه في تصريحات سابقة وقال "أنا فخور بكل ما فعلته، ليس لدي ما أخفيه، أنا تحت تصرف العدالة. (…) كان من الصعب التعامل مع مارادونا، وكان من المفترض أن ينتقل إلى مركز إعادة التأهيل لكنه رفض ذلك ورفض الاستعانة بمعالج مرافق له".

وأثار لوكي الجدل مجددا في الأيام الماضية بعد تسريب محادثة صوتية يصف فيها مارادونا بكلمات غير لائقة رغم أنه كان يتحدث في الوقت الذي يتلقى فيه مارادونا مساعدة طبية في محاولة لإنقاذه قبل لحظات من وفاته.