مانشستر سيتي يحقق فوزه التاسع على التوالي ويعزز صدارته للبريميرليغ

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق فوزه التاسع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والسهل 2-صفر على مضيفه بيرنلي في الجولة 22، التي شهدت أيضا فوز ليستر سيتي على مضيفه فولهام بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي، إلى 47 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره مانشستر يونايتد، وما زال فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 22 نقطة في المركز 16.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم سيتي مبكرا بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة، في حين تكفل رحيم ستيرلينغ بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي مباراة أخرى، عاد ليستر سيتي لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إثر تغلبه 2-صفر على مضيفه فولهام.

وارتفع رصيد ليستر، الذي تعادل مع إيفرتون وخسر أمام ليدز يونايتد في المرحلتين الماضيتين، إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا حتى انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز 18 (الثالث من القاع).

وافتتح النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التسجيل لليستر في الدقيقة 14، ثم أضاف جيمس جاستن الهدف الثاني في الدقيقة 44.